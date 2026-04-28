Pudzianowski w Księdze Rekordów Guinnessa. "Nigdy czegoś takiego nie robiłem"

W miniony weekend w Myrtle Beach w stanie Karolina Południowa odbyła się tegoroczna edycja mistrzostw świata strongman. Po tytuł czempiona sięgnął Kanadyjczyk Mitchell Hooper, a tuż za nim uplasowali się Rayno Nel z Republiki Południowej Afryki i Trey Mitchell ze Stanów Zjednoczonych. W tym roku w finale zabrakło reprezentantów Polski, jednak nie należy zapominać, że swego czasu Polska ogrywała w tej dyscyplinie role pierwszoplanowe. Do tej pory najbardziej utytułowanym strongmanem świata pozostaje Mariusz Pudzianowski, który po tytuł czempiona globu sięgał aż pięciokrotnie (w latach 2002, 2003, 2005, 2007 i 2008). Do tego sięgał jeszcze po osiem tytułów mistrza Polski, a także sześć tytułów mistrza Europy.

Mariusz Pudzianowski pobił wtedy rekord Guinnessa. "Miałem mroczki przed oczami, ale nie miałem zamiaru odpuszczać"

Mariusz Pudzianowski na swoim koncie ma wiele imponujących rekordów, a z pewnością największe wrażenie robi ten, który swego czasu znalazł się w Księdze Rekordów Guinnessa. W 2007 roku polski strongman i zawodnik MMA dokonał czegoś, o czym mówił cały świat. Wówczas zdecydował się on na próbę bicia rekordu w przeciągnięciu tramwaju z pasażerami w środku. Do wielkiego wydarzenia doszło we Wrocławiu, a Polak przeciągnął ważący 34 tony tramwaj, w którym znajdowało się aż 15 osób, na odległość 20 metrów.

"Pod sam koniec miałem już mroczki przed oczami, ale przy dużym wysiłku czasem mi się to zdarza, więc nie miałem zamiaru odpuszczać. (...) Nigdy czegoś takiego nie robiłem. Kiedyś zdarzyło mi się ciągnąć 20-tonowy wagon, ale 34-tonowy ciężar ciągnąłem po raz pierwszy" - mówił już po pobiciu rekordu (cytat za portalem wprost.pl i Polską Agencją Prasową).

Obecnie Mariusz Pudzianowski w Księdze Rekordów Guinnessa widnieje tylko w jednej kategorii - jest on zawodnikiem, który zdobył najwięcej triumfów w mistrzostwach świata strongmanów.

