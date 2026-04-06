Pudzianowski u boku Nawrockiego. To była tajemnica, w końcu potwierdzenie

Wojciech Kulak

Karol Nawrocki słynie z ogromnego zamiłowania do aktywnego stylu życia. Prezydent naszego kraju uwielbia spędzać wolny czas na siłowni, czego kolejny dowód otrzymaliśmy w świąteczny poniedziałek. Mariusz Pudzianowski dopiero po kilku dniach ujawnił, że spotkał się z jedną z najważniejszych osób w Polsce. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oraz zaskakujące dla wielu szczegóły. Siłacz ujawnił z iloma dokładnie kilogramami poradził sobie 43-latek na ławce płaskiej.

Karol Nawrocki w garniturze i Mariusz Pudzianowski w sportowych strojach pozują do wspólnego zdjęcia
Karol Nawrocki i Mariusz Pudzianowski wspólnie potrenowali przed świętami

Nie od dziś wiadomo, że wybrany w zeszłym roku prezydent jest wielkim miłośnikiem sportu. Karol Nawrocki nie tylko wybiera się na różnego rodzaju wydarzenia, ale także sam dba o swoją sylwetkę. Wszystko zaczęło się już kilkadziesiąt lat temu, gdy Gdańszczanin był świetnie zapowiadającym się pięściarzem. W końcu jednak musiał wybrać między boksem, a polityką i postawił na to drugie. Z pewnością dziś nie żałuje podjętej przez siebie decyzji.

Poza tym, 43-latek na dobre nie porzucił siłowni, czego najlepszy dowód otrzymaliśmy w poniedziałkowe przedpołudnie. Niespodziewany wpis na Facebooku opublikował Mariusz Pudzianowski. Legendarny siłacz spotkał się z prezydentem na wspólnym treningu. Obaj panowie w dobrych humorach poprzerzucali ciężary jeszcze przed obecnie trwającymi świętami. Gwiazdor nie chwalił się tym jednak aż do dziś.

"Kilka dni temu miałem okazję potrenować z Prezydentem Polski i muszę przyznać - ma charakter chłop! Mimo że umowa była taka, żeby "nie cisnąć" na maksa, to nie odpuścił i 150 kg na ławce pękło. Jak na kogoś, czyim konikiem jest boks, to naprawdę zacny wynik. Szacun! Miło było zamienić kilka zdań, nie tylko o sporcie. Mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Z takim przywódcą, który ma swoje zdanie i przed nikim się nie płaszczy, można stać w jednej linii" - napisał dumny Mariusz Pudzianowski.

"Właśnie kogoś tak zdecydowanego Polska potrzebowała. Brawo! Fajnie było spędzić wspólnie czas i zrobić porządny trening. Pozdrawiam serdecznie Pana Prezydenta i wszystkim życzę udanego, mokrego poniedziałku! Polska Górą!" - dodał legendarny sportowiec. Mariusz Pudzianowski przygotowuje się obecnie do kolejnego pojedynku MMA. Nie wiadomo jednak dla jakiej federacji go stoczy. Jego relacje z KSW uległy znacznemu ochłodzeniu. Komunikat o odejściu to chyba tylko kwestia czasu.

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja