Życie prywatne Mariusza Pudzianowskiego owiane jest tajemnicą. Raz wspomniał o partnerce

W sieci Mariusz Pudzianowski dzieli się z obserwatorami urywkami z życia osobistego, ale na temat ewentualnej relacji romantycznej nie wypowiada się właściwie wcale. Wyjątek zrobił raz, w 2009 roku. To wtedy przerwał milczenie i wyjawił, że jest zakochany. " Mam kogoś i to jest niesamowita kobieta . Przy niej zrozumiałem, że jestem gotowy do założenia rodziny. Nawet mógłbym mieć dzieci" - przyznał wówczas w rozmowie z "Twoim Imperium".

Wygląda na to, że tamta relacja należy już do przeszłości, a o nowej "Pudzian" się nie wypowiada. Wspomniał niegdyś, że ma obawy co do szczerości intencji kobiet. Niepokoi go to, czy są one zainteresowane nim jako człowiekiem i mężczyzną, czy nim jako osobą rozpoznawalną. "Dręczy mnie w tej kwestii niepokój. Czy ktoś chce być ze mną dlatego, że faktycznie lubi mnie, Mariusza, czy dlatego, że jestem 'Pudzian'? (...) Jak już się parę razy człowiek naciął, to za kolejnym razem dmucha na zimne... Cóż, trudno" - wyjaśniał w "Sukcesie".