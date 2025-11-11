Pudzianowski ogłosił tuż po północy. Ważny apel do rodaków

Mariusz Pudzianowski to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu. Jego imponująca kariera w zawodach strongmanów przyniosła mu tytuły mistrza świata, Europy i Polski, a także miano "najsilniejszego człowieka na Ziemi". Po zakończeniu kariery "siłacza" Pudzian nie osiadł na laurach - z powodzeniem przeniósł swoją energię i determinację na ring MMA, stając się jedną z największych gwiazd federacji KSW. Przez lata udowodnił, że niezależnie od dyscypliny, w której występuje, zawsze daje z siebie sto procent.

Choć sport wciąż pozostaje jego największą pasją, Pudzianowski od dawna wykorzystuje media społecznościowe nie tylko do dzielenia się treningami czy relacjami z życia zawodowego. Na swoim Instagramie i Facebooku chętnie porusza także tematy społeczne, kulturalne, a niekiedy i patriotyczne. Jego profil to nie tylko zapis sportowych sukcesów, ale też przestrzeń do wyrażania opinii i wartości, które są mu szczególnie bliskie.

Mariusz Pudzianowski zabrał głos z okazji 11 listopada. Miał ważny apel do Polaków

Nie inaczej było 11 listopada - w Narodowe Święto Niepodległości. Mariusz Pudzianowski, znany strongman i celebryta, po raz kolejny pokazał, że nie zapomina o tym wyjątkowym dniu. W mediach społecznościowych zamieścił post, w którym przypomniał znaczenie daty 11 listopada 1918 roku, kiedy Józef Piłsudski objął naczelne dowództwo nad polskim wojskiem.

"Narodowe Święto Niepodległości. 11 listopada jest datą symboliczną, to tego dnia w 1918 roku Józef Piłsudski objął naczelne dowództwo nad wojskami polskimi. Rok rocznie pamiętam! Ile można, trzeba tego pilnować!" - napisał sportowiec, dodając kilka słów od siebie, pełnych emocji i patriotycznej dumy.

Na zdjęciach dołączonych do wpisu widzimy Pudzianowskiego w sportowym stroju, owiniętego biało-czerwoną flagą. W tle powiewa polska flaga z orłem, a całość dopełniają patriotyczne hasztagi.

Mariusz Pudzianowski GRZEGORZ GALASINSKI/POLSKAPRESS/Polska Press/East News East News

Mariusz Pudzianowski Adam Jankowski/REPORTER East News

Mariusz Pudzianowski Szymon Starnawski/Polska Press/East News East News