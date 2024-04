Pudzianowski nie mógł się powstrzymać, gdy to zobaczył. Nagranie jest hitem 

Mariusz Pudzianowski od lat uchodzi za jednego z najbardziej rozpoznawalnych sportowców w naszym kraju. Nasz rodak odnosił sukcesy w zawodach strongmanów, a potem spróbować swoich sił w MMA. Występował w federacji KSW, w której zaliczył już 26 występów. 47-latek po nieudanym pojedynku z Arturem Szpilką w ubiegłym roku podczas gali XTB KSW Colosseum 2 wyznał w mediach społecznościowych, że powoli będzie się żegnał z zawodowym sportem. Reklama

"Jeszcze raz, może dwa wyjdę i dostarczę wam emocji. Zawodowy sport jest dla młodych, a nie dla ludzi, którzy mają prawie 47 lat na karku. Czas udać się na sportową emeryturę" - zaznaczył "Pudzian".

Do tego tematu wrócił jakiś czas później. "Cały czas mam zapał, ale wiem, że nie żyje się wiecznie. W pewnym momencie trzeba powiedzieć sobie dosyć. (...) Wiem, że przez najbliższe dwa lata będę jeszcze wchodził do klatki. A potem będę myślał, co dalej" - wyznał na kanale YouTube Olimp Sport Nutrition.

Mariusz Pudzianowski pochwalił się archiwalnym nagraniem. Kibice reagują

Zawodnik w przeszłości odnosił sukcesy nie tylko w sporcie. W ośmiokrotny Mistrz Polski Strongman w 2008 r. brał udział w "Tańcu z gwiazdami". Choć nie brakowało mu motywacji, nie był nagradzany przez jury wysokimi notami. Mimo to przechodzi do kolejnych odcinków, aż dotarł do wielkiego finału programu. W ostatnim odcinku "Pudzian" i jego partnerka Magdalena Soszyńska przegrali z Magdaleną Walach i Cezarym Olszewskim. Reklama

Po latach wspomnienia wróciły. Nasz zawodnik znalazł archiwalny filmik i opublikował go w mediach społecznościowych. W finale 7. edycji "Tańca z gwiazdami" 47-letni sportowiec wcielił się w postać Shreka i zatańczył freestyle do muzyki z tego filmu o znanym ogrze.

"No i te rajtuzy. Kocham" - napisał obok filmiku Polak.

Fantazja ponosiła czasami I rajtuzy koszmar. Gruby Pudzian 140kg na parkiecie ~ czytamy we wpisie utytułowanego strongmana.

Pod nagraniem pojawiło się wiele komentarzy."No pięknie", "Najlepsi z Najlepszych", "Mistrzostwo", "To jest świetne!", "Mario umie we wszystko, człowiek orkiestra", "Ja tam z radością oglądałam Pana tańce", "O rety 'Pudzian' Shrek", "To był naprawdę dobry taniec" - pisali internauci.

