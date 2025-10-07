Pudzianowski dostał pytanie o kościół. Zaskakująca deklaracja, nawet się nie wahał

Mariusz Pudzianowski to zdecydowanie jedna z najbardziej ikonicznych postaci polskiego sportu. Mimo 48-lat na karku "Pudzian" nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w sportach walki i przymierzany jest do debiutu we freak fightach. A takie przynajmniej plotki krążą od dłuższego czasu w mediach.

Pudzianowski nie myśli o końcu kariery. Co z przyszłością w sportach walki?

Ostatnią walkę Pudzianowski stoczył w kwietniu 2025 roku i delikatnie mówiąc, nie ma z niej najlepszych wspomnień. Sensacyjnie przegrał z dużo mniej doświadczonym Eddim Hallem w zaledwie 30 sekund, co wielu komentatorów i ekspertów określiło mianem kompromitacji.

Mimo fali krytyki "Pudzian" pozostaje niezwykle aktywny medialnie - niemal codziennie dzieli się z fanami materiałami z treningów, a także swoimi przemyśleniami. Niemal nigdy nie brakuje mu przy tym charakterystycznego humoru.

Były strongman nigdy nie zamykał się przed kibicami, nawet gdy w jego stronę kierowano niewygodne pytania. Za takowe z pewnością można było uznać kwestie wiary i podejścia do Kościoła.

Pudzianowski wprost ws. wiary. Takie ma podejście do Kościoła

W sierpniu ubiegłego roku Pudzianowski zamieścił w niedzielę zdjęcie z jednej ze swoich aktywności - kosił akurat tego dnia trawę. W opinii większości katolików praca jest czymś, czego zdecydowanie należy unikać w siódmy dzień tygodnia. Zgodnie z przykazaniami kościelnymi, kwalifikuje się to jako grzech, gdyż niedziela powinna być poświęcona Bogu i odpoczynkowi.

Jeden z użytkowników Instagrama zamieścił zaczepny komentarz w kierunku Pudzianowskiego. "A do kosciółka to nie?" - brzmiał prowokacyjny wpis. Adresat odpowiedział na niego bez wahania.

"Byłem a teraz relaksuje się na kosiarce" - odpisał Pudzianowski, dorzucając do tego emotikonę oznaczającą piwo. Odpowiedź była o tyle zaskakująca, że przed laty "Pudzian" deklarował, iż jest katolikiem niepraktykującym.

Jestem wierzący, ale nie praktykujący

Przytoczona wypowiedź padła w roku 2008 i mogła zostać odebrana za dość kontrowersyjną, biorąc pod uwagę, iż katolicyzm jest silnie zakorzeniony w Polsce, a uczęszczanie do kościoła jest ważnym elementem praktyki religijnej.

