Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pudzianowski dostał pytanie o kościół. Zaskakująca deklaracja, nawet się nie wahał

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Mariusz Pudzianowski znany jest ze swojego bezkompromisowego podejścia do reżimu treningowego. Etyka pracy "Pudziana" jest niemal nienaganna, choć ma on już na karku 48-lat. Były strongman nie unika kontaktu z kibicami, nawet gdy z ich ust padają pytania dość niewygodne. A za takowe można było uznać jedno z tych dotyczących kwestii mocno indywidualnej i prywatnej - wiary. Pudzianowski odpowiedział w sposób zaskakujący, wprost definiując, jak wygląda jego podejście.

Mariusz Pudzianowski
Mariusz PudzianowskiPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

Mariusz Pudzianowski to zdecydowanie jedna z najbardziej ikonicznych postaci polskiego sportu. Mimo 48-lat na karku "Pudzian" nie powiedział jeszcze ostatniego słowa w sportach walki i przymierzany jest do debiutu we freak fightach. A takie przynajmniej plotki krążą od dłuższego czasu w mediach.

Pudzianowski nie myśli o końcu kariery. Co z przyszłością w sportach walki?

Ostatnią walkę Pudzianowski stoczył w kwietniu 2025 roku i delikatnie mówiąc, nie ma z niej najlepszych wspomnień. Sensacyjnie przegrał z dużo mniej doświadczonym Eddim Hallem w zaledwie 30 sekund, co wielu komentatorów i ekspertów określiło mianem kompromitacji.

Mimo fali krytyki "Pudzian" pozostaje niezwykle aktywny medialnie - niemal codziennie dzieli się z fanami materiałami z treningów, a także swoimi przemyśleniami. Niemal nigdy nie brakuje mu przy tym charakterystycznego humoru.

Były strongman nigdy nie zamykał się przed kibicami, nawet gdy w jego stronę kierowano niewygodne pytania. Za takowe z pewnością można było uznać kwestie wiary i podejścia do Kościoła. 

Czy Legia zlekceważyła rywala w Lidze Konferencji? Boniek mówi wprost!. WIDEOPolsat Sport

Pudzianowski wprost ws. wiary. Takie ma podejście do Kościoła

W sierpniu ubiegłego roku Pudzianowski zamieścił w niedzielę zdjęcie z jednej ze swoich aktywności - kosił akurat tego dnia trawę. W opinii większości katolików praca jest czymś, czego zdecydowanie należy unikać w siódmy dzień tygodnia. Zgodnie z przykazaniami kościelnymi, kwalifikuje się to jako grzech, gdyż niedziela powinna być poświęcona Bogu i odpoczynkowi.

Zobacz również:

UFC: Alex Pereira i Jan Błachowicz
MMA

Wielkie zmiany w dywizji Błachowicza. Nokaut w walce o pas, a Polak szykuje się do powrotu

Adam Lewicki
Adam Lewicki

    Jeden z użytkowników Instagrama zamieścił zaczepny komentarz w kierunku Pudzianowskiego. "A do kosciółka to nie?" - brzmiał prowokacyjny wpis. Adresat odpowiedział na niego bez wahania. 

    "Byłem a teraz relaksuje się na kosiarce" - odpisał Pudzianowski, dorzucając do tego emotikonę oznaczającą piwo. Odpowiedź była o tyle zaskakująca, że przed laty "Pudzian" deklarował, iż jest katolikiem niepraktykującym.

    Jestem wierzący, ale nie praktykujący
    wyznał na łamach wprost.pl

    Przytoczona wypowiedź padła w roku 2008 i mogła zostać odebrana za dość kontrowersyjną, biorąc pod uwagę, iż katolicyzm jest silnie zakorzeniony w Polsce, a uczęszczanie do kościoła jest ważnym elementem praktyki religijnej.

    Zobacz również:

    Anna Lewandowska, Robert Lewandowski
    Sportowe życie

    Mało znany sukces Anny Lewandowskiej. W tej dziedzinie bije Roberta na głowę

    Igor Szarek
    Igor Szarek
    Mariusz Pudzianowski
    Mariusz PudzianowskiAdam Jankowski/REPORTEREast News
    Mariusz Pudzianowski w KSW
    Mariusz Pudzianowski w KSWmateriały prasowe/materiały zewnętrznemateriały prasowe
    Mariusz Pudzianowski
    Mariusz PudzianowskiMAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East NewsEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja