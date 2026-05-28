Puchacz nie znalazł się z kadrze Urbana. Teraz ma powody do świętowania

Tymoteusz Puchacz w polskim środowisku sportowym nie jest postacią anonimową. 27-latek w seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował w 2021 roku w meczu towarzyskim z Rosją, który odbył się 1 czerwca we Wrocławiu. Ostatni raz w biało-czerwonych barwach zawodnika klubu Sabah Baku oglądać mogliśmy w listopadzie 2024 roku podczas meczu Ligi Narodów ze Szkocją. Od tamtej pory pochodzący z Sulechowa pomocnik nie otrzymał ani jednego powołania do kadry.

Podczas gdy koledzy z kadry przygotowują się do meczów na Tarczyński Arena i Stadionie PGE Narodowym, Tymoteusz Puchacz także nie może narzekać na brak wrażeń. W ostatnim czasie bowiem sporo działo się w jego życiu prywatnym.

Tymoteusz Puchacz i Oliwia Nincevic wzięli ślub. Pochwalili się w mediach społecznościowych

Jakiś czas temu stało się jasne, że serce Tymoteusza Puchacza skradła influencerka, Oliwia Nincevic. Para z początku chwaliła się w sieci wspólnymi zdjęciami, jednak o swojej miłości piłkarz i jego wybranka opowiedzieli światu dopiero kilka miesięcy później. W styczniu tego roku reprezentant Polski zdecydował się na ważny krok i wręczył swojej ukochanej pierścionek zaręczynowy. Z formalizacją swojego związku zakochani wcale nie czekali długo.

28 maja, a więc w dniu rozpoczęcia zgrupowania reprezentacji Polski, Puchacz i Nincevic podzielili się w mediach społecznościowych... ślubnymi zdjęciami. "W tym życiu i po nim" - napisali krótko.

Na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem posypały się gratulacje, a z życzeniami pospieszyli m.in. Julia Żugaj, Kizo, Julia "Maffashion" Kuczyńska, Michał Helik, Jakub Rzeźniczak i Łukasz Gikiewicz.

