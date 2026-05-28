Puchacz nie znalazł się z kadrze Urbana. Teraz ma powody do świętowania
Tymoteusz Puchacz wciąż czeka na powrót do kadry, jednak na brak wrażeń wcale nie może narzekać. Podczas gdy podopieczni Jana Urbana rozpoczęli zgrupowanie we Wrocławiu, zawodnik Sabah Baku pochwalił się w mediach społecznościowych radosną nowiną. On i jego partnerka nie mogli dłużej ukrywać tego przed światem.
Tymoteusz Puchacz w polskim środowisku sportowym nie jest postacią anonimową. 27-latek w seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował w 2021 roku w meczu towarzyskim z Rosją, który odbył się 1 czerwca we Wrocławiu. Ostatni raz w biało-czerwonych barwach zawodnika klubu Sabah Baku oglądać mogliśmy w listopadzie 2024 roku podczas meczu Ligi Narodów ze Szkocją. Od tamtej pory pochodzący z Sulechowa pomocnik nie otrzymał ani jednego powołania do kadry.
Reprezentant Polski nie znalazł się także w gronie zawodników powołanych na zgrupowanie kadry we Wrocławiu przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Nigerią. Na liście znalazło się 11 pomocników - Jakub Kamiński, Bartosz Kapustka, Oskar Pietuszewski, Kacper Kozłowski, Jakub Piotrowski, Filip Rózga, Michał Skóraś, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski i Piotr Zieliński.
Podczas gdy koledzy z kadry przygotowują się do meczów na Tarczyński Arena i Stadionie PGE Narodowym, Tymoteusz Puchacz także nie może narzekać na brak wrażeń. W ostatnim czasie bowiem sporo działo się w jego życiu prywatnym.
Tymoteusz Puchacz i Oliwia Nincevic wzięli ślub. Pochwalili się w mediach społecznościowych
Jakiś czas temu stało się jasne, że serce Tymoteusza Puchacza skradła influencerka, Oliwia Nincevic. Para z początku chwaliła się w sieci wspólnymi zdjęciami, jednak o swojej miłości piłkarz i jego wybranka opowiedzieli światu dopiero kilka miesięcy później. W styczniu tego roku reprezentant Polski zdecydował się na ważny krok i wręczył swojej ukochanej pierścionek zaręczynowy. Z formalizacją swojego związku zakochani wcale nie czekali długo.
28 maja, a więc w dniu rozpoczęcia zgrupowania reprezentacji Polski, Puchacz i Nincevic podzielili się w mediach społecznościowych... ślubnymi zdjęciami. "W tym życiu i po nim" - napisali krótko.
Na reakcję internautów wcale nie trzeba było długo czekać. Pod wpisem posypały się gratulacje, a z życzeniami pospieszyli m.in. Julia Żugaj, Kizo, Julia "Maffashion" Kuczyńska, Michał Helik, Jakub Rzeźniczak i Łukasz Gikiewicz.