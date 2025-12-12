Pseudokibice skatowali 13-latka. Posłanka KO wywołała prezydenta do tablicy

Kilka dni temu całą Polską wstrząsnęły wieści o brutalnym pobiciu 13-letniego fana futbolu. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek w dzielnicy Witomino, gdzie młodego kibica klubu Ultras Bałtyk Gdynia zaatakować miała grupa 20-letnich "fanów" Arki Gdynia. Panowie zwabili dziecko pod pretekstem "rozmowy wychowawczej" do pobliskiego lasu, a następnie nagrali z nim kilka upokarzających materiałów wideo i dotkliwie go pobili.

W komunikacie "Niebieskich" ujawniono, że nieprzytomnego chłopca odnalazła jego matka, która była zaniepokojona dłuższym brakiem kontaktu z synem. Jak się okazało, kibole już wcześniej mieli zaczepiać 13-latka. Podczas ich ataku u chłopca doszło do urazów twarzoczaszki, obrażeń kręgosłupa oraz wstrząśnienia mózgu. Sprawą od razu zajęła się policja.

"Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gdyni Redłowie prowadzą czynności w sprawie zdarzenia, do którego doszło 4 grudnia 2025 roku, przy ul. Polnej w Gdyni. Według zawiadomienia miało wówczas dojść do pobicia 13-letniego mieszkańca Gdyni przez grupę pięciu osób. W sprawie wykonano szereg czynności procesowych i pozaprocesowych oraz przesłuchano świadków. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności i dokładnego przebiegu tego zdarzenia. Planowane jest także przesłuchanie pokrzywdzonego przez sąd. W policyjnych rejestrach nie odnotowano wcześniej podobnych zdarzeń z jego udziałem" - przekazano w komunikacie zespołu prasowo-informacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, cytowanym przez Fakt.

Obojętnie wobec incydentu nie przeszła także Arka Gdynia. Klub wkrótce potem opublikował obszerne oświadczenie, w którym potępiono agresję, jakiej dopuścili się "fani" gdyńskiej drużyny. "W kontekście pojawiających się w przestrzeni medialnej publikacji dotyczącej chuligańskiej napaści na młodego mieszkańca Gdyni oświadczamy i podkreślamy, że nasz klub potępia wszelkiego rodzaju agresję, niezależnie od klubowych sympatii czy innych przekonań. Przemoc i zło nie posiada żadnych barw, w tym także klubowych" - przekazano.

Lech Poznań - 1. FSV Mainz 05. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Magdalena Łośko "zaczepiła" Karola Nawrockiego. Chodzi o brutalne pobicie 13-latka z Gdyni

Brutalne pobicie młodego fana futbolu poruszyło także polityków. Posłanka Kolacji Obywatelskiej. Magdalena Łośko, opublikowała na platformie X wymowny wpis, w którym wywołała do tablicy... prezydenta Karola Nawrockiego. Przypomniała ona słowa lidera polskiego narodu, który kilka miesięcy temu w rozmowie z Wirtualną Polską ujawnił, że rzeczywiście "brał udział w jednej ustawce".

"Karol Nawrocki mówił, że leśne ustawki to "sport", a nie chuliganerka. Ciekawe, w jakiej dyscyplinie startowało 5 dorosłych kiboli, którzy w lesie skatowali 13-latka z Gdyni? Czy to te słynne "niedźwiadki"?" - napisała.

Rozwiń

Arka Gdynia Adam War¿awa PAP

Prezydent RP Karol Nawrocki Filip Naumienko/REPORTER East News