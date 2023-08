Małgorzatę Rozenek-Majdana i Radosława Majdana łączy m.in. miłość do sportu oraz do... psów. Sami mają aż trzy zwierzaki, choć kiedyś gromadka była większa. Od pewnego czasu nie ma jednak małej suczki Franceski. Internauci od miesięcy dopytywali, co się z nią stało. W końcu teraz żona byłego bramkarza postanowiła wyjaśnić, co wydarzyło się w domu. "Francesca miała chorobę genetyczną. (...) Umarła spokojnie we śnie". Na tym nie zakończyła.