Shakira i Gerard Pique przez kilka miesięcy po rozstaniu nie mogli dojść do porozumienia w sprawie opieki nad dziećmi. Zgodzili się co do tego, że synowie zostaną przy matce, lecz ta zapragnęła zamieszkać z chłopcami na Florydzie, co nie spodobało się piłkarzowi. Zaznaczał, że to mogłoby utrudnić mu kontakty z Milanem i Sashą. Jednak w końcu osiągnięto konsensus . Ostatecznie wokalistka i dzieci przeprowadzą się do Miami, a sportowiec będzie odwiedzał ich co miesiąc i zostawał na kilka dni. Oprócz tego będzie miał możliwość zabierania synów do Hiszpanii.