Naomi Osaka to jedna z najjaśniejszych gwiazd, jeśli chodzi o kobiecy tenis. I mowa tu nie tylko o sportowym talencie zawodniczki z Japonii, ale również jej charakterze i podejściu do życia. 26-latka z uśmiechem na ustach bierze udział w tenisowych turniejach i nie ma problemu, aby nawiązywać przyjaźnie z rywalkami, w tym m.in. z liderką światowego rankingu kobiecego tenisa, Igą Świątek. Nic więc dziwnego, że gdy w ubiegłym roku Japonka nagle zniknęła, zaniepokoiło to środowisko tenisowe. Dopiero kilka tygodni później, gdy była numer "jeden" ujawniła powód swojej absencji i zdradziła, że wkrótce zostanie mamą, uspokoiło to kibiców i dziennikarzy. Reklama

Wraz z rozpoczęciem 2024 roku japońska gwiazda wróciła na kort i stara się o powrót do ścisłej czołówki światowego rankingu. Pochodząca z Osaki zawodniczka dokonać może tego podczas US Open, jeśli tylko na kortach nowojorskich będzie spisywać się dobrze. A zmagania rozpoczęła z tak zwanej "grubej rury", pokonując w pierwszej rundzie rozstawioną z numerem dziesiątym Jelenę Ostapenko . Po tym meczu jednak mówi się nie tyle o wyniku spotkania, co o stylizacji, w jakiej Osaka pojawiła się na korcie Louis Armstrong Stadium.

Naomi Osaka w nietypowej stylizacji. Kibice zachwyceni. "Ikona mody"

26-latka na kort wyszła w dość... nietypowej jak na tenisistkę stylizacji. Do spódniczki z jasnozielonych barwach Japonka dobrała białą bluzę z ogromną jasnozieloną kokardą na plecach. Akcent ten pojawił się także na butach zawodniczki. Nie zapomniała ona nawet o ozdobieniu swoich słuchawek.

Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać. Byli oni zachwyceni "outfitem", który Naomi Osaka przygotowała na pierwszy mecz US Open. "Uwielbiam przywiązanie do detali i ten styl", "Modelki powinny brać z niej przykład", "Wygląda trochę jak stylizacja w stylu Sereny Williams", "Zbyt olśniewająca", "Ta stylizacja", "Królowa. Jeśli nie jesteś trendsetterem, nie próbuj tego w domu", "Dziękujemy Naomi za przywrócenie do życia takich stylizacji", "Desperacko potrzebuję tej bluzy", "Ikona mody w tourze" - skomentowali internauci. Reklama

W drugiej rundzie Osaka zmierzy się z finalistką Roland Garros z 2023 roku, Karoliną Muchovą. Panie o awans do kolejnego etapu rywalizacji powalczą w czwartek 29 sierpnia.

