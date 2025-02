Pep Guardiola przez wielu ekspertów i dziennikarzy uznawany jest za jednego z najlepszych trenerów piłkarskich świata. W odnoszeniu coraz to większych sukcesów Hiszpana jeszcze do niedawna wspierała jego małżonka, Cristina Serra. Zakochani poznali się w 1994 roku, jednak na formalizację swojego związku czekali aż do 2014 roku. Pięć lat temu Serra niespodziewanie opuściła męża i wraz z 17-letnią córką Valentiną przeprowadziła się z Wielkiej Brytanii do Barcelony. Nikt jednak nie podejrzewał, że będzie to początek końca wielkiej miłości. Reklama

W styczniu w mediach pojawiły się pogłoski mówiące o rozstaniu Pepa Guardioli i jego małżonki. Jak się później okazało, plotki te okazały się prawdziwe - po dziesięciu latach małżeństwa i trzydziestu latach wspólnego życia Guardiola i Serra postanowili zakończyć swoją relację miłosną.

Problemy w życiu prywatnym nie są jednak jedynymi, z jakimi przyszło mierzyć się Hiszpanowi w ostatnim czasie. Na nadmiar szczęścia nie może on bowiem narzekać także w życiu zawodowym. Odnoszący w ostatnich latach ogromne sukcesy Manchester City w tym sezonie radzi sobie bowiem przeciętnie i obecnie znajduje się dopiero na piątej pozycji w tabeli Premier League.

Thierry Henry obawia się o Pepa Guardiolę. "Nie jest łatwo radzić sobie z takimi rzeczami"

Kibice i dziennikarze gołym okiem mogą zauważyć, jak emocjonalnie do tej sytuacji podchodzi trener "Citizens". Po listopadowym meczu w Lidze Mistrzów w Feyenoordem Guardiola opuścił bowiem boisko z zadrapaniami na nosie i głowie. Podczas pomeczowej konferencji prasowej żartobliwie stwierdził, że "chciał sobie zrobić krzywdę". Wiele osób odebrało jednak słowa Hiszpana całkiem poważnie. Reklama

Zaniepokojony o stan psychiczny trenera Manchesteru City jest jego bliski przyjaciel, Thierry Henry. Francuz w rozmowie ze Sky Sports przyznał, że rozstanie z żoną Guardioli miało ogromny wpływ na jego pracę w zespole z Manchesteru. "Czy jest mi przykro z powodu tego, co dzieje się z Manchesterem City i Pepem? Tak, pod jednym względem. Przeszedłem przez to, gdy trafiłem do Barcelony. Nie jest łatwo radzić sobie z takimi rzeczami, kiedy nie jest się w dobrej formie psychicznej. Widać, że nie jest sobą" - oznajmił krótko.

Henry doskonale wie, jak to jest znaleźć się w tego typu sytuacji. W 2007 roku tuż przed transferem do Barcelony ogłosił on bowiem, że jego małżeństwo z Claire Merry po czterech latach dobiegło końca. Kobieta miała być załamana po decyzji ukochanego i podczas sprawy rozwodowej miała żądać od piłkarza aż 10 mln funtów.

