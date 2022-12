Przyjaciel Infantino w tarapatach. Ma zakaz wstępu na finały w USA

Gracze Lionela Scaloniego zrobili wielkie show w Katarze. W wielkim finale pokonali "Trójkolorowych". Po oficjalnym wręczeniu indywidualnych nagród dla zawodników, nadszedł czas na celebrację wyniku. "Albicelestes" nie rozstawali się ze złotym pucharem. Piłkarze pozowali do zdjęć z trofeum.

W pewnym momencie na boisku pojawił się znany celebryta i przyjaciel Infantino . Jego zachowanie nie uszło uwadze mediów. Internauci byli oburzeni specjalnym traktowaniem mężczyzny, który poważnie naruszył regulamin FIFA w Katarze. To mocno zdenerwowało Amerykanów. Restaurator nie ma prawa wstępu na organizowaną przez nich sportową imprezę.

Wywołał wielki skandal na mistrzostwach. Celebryta zbanowany w USA

Przyjaciel przewodniczącego FIFA ma zakaz wejścia na stadion. Powód? Jego kontrowersyjne zachowanie podczas finału mistrzostw w Dosze. Mężczyzna zabiegał o uwagę "Albicelestes". Popularny Salt Bae zraził do siebie nawet Leo Messiego. Na nagraniach zamieszczonych w internecie widać, że kapitan reprezentacji Argentyny próbuje go ignorować. Później restaurator całował puchar, co jest niezgodne z regulaminem FIFA.