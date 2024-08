"Tak, Franek trafił do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu dwa tygodnie temu. Jego stan się pogorszył. Mogę powiedzieć tylko tyle, że czekamy na więcej informacji, co z jego zdrowiem" - informował w rozmowie z Eurosportem przyjaciel Smudy, Kazimierz Kmiecik. To pierwszy z przyjaciół trenera, który mówił o tym, co się z nim dzieje. Mówić zaczął nie tylko on.