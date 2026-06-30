Przeżył rodzinną tragedię, potem błysnął na MŚ. Ale to nie wystarczyło

Amanda Gawron

Amanda Gawron

27 czerwca ukochana Cody'ego Gakpo podzieliła się ze światem tragiczną informacją o stracie ciąży. Mimo rodzinnej tragedii holenderski napastnik znalazł się w składzie na mecz 1/16 finału MŚ, a w 72. minucie otworzył wynik spotkania, przybliżając swoją drużynę do awansu do kolejnego etapu turnieju. To jednak nie wystarczyło, aby wyeliminować z mistrzostw świata reprezentację Maroka. O losach obu drużyn zadecydowały rzuty karne, w których lepsi okazali się podopieczni Mohameda Ouahbiego, wygrali bowiem 1:1 (3-2).

Cody Gakpo
Cody GakpoAlfredo Estrella AFP

Dla wielu piłkarzy występ na mistrzostwach świata jest spełnieniem, Cody'emu Gakpo tegoroczna edycja imprezy kojarzyć się jednak będzie nie tylko ze sportową rywalizacją, ale także w ogromną rodzinną tragedią. Reprezentant Holandii, który jeszcze w tym roku miał powitać na świecie swojego drugiego potomka, niespodziewanie otrzymał informację o stracie swojego nienarodzonego jeszcze potomka.

"Ze złamanym sercem dzielimy się dewastującą informacją o śmierci naszego syna w trakcie ciąży. Dziękuję wam za wyrazy miłości i wsparcia. Elijah Raphael Gakpo. Na zawsze kochany. Na zawsze nasz syn" - przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych ukochana piłkarza.

Na temat rodzinnej tragedii podopiecznego wypowiedział się również selekcjoner Holendrów, Roman Koeman. "To było bardzo przykre, kiedy dowiedzieliśmy się, co się stało Cody'emu i jego rodzinie. (...). Oczywiście, otrzymał możliwość powrotu w najbliższych dniach do rodziny. Ale on świetnie sobie z tym poradził. Nie było sytuacji, w której powiedziałby: "Chcę wracać, chcę być z moją rodziną". To, jak to przyjął i poradził sobie z tym pokazuje jego dojrzałość" - przekazał szkoleniowiec podczas konferencji prasowej.

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Stracił syna, potem zachwycił na mundialu. Cody Gakpo z bramką w meczu z Marokiem. To jednak nie wystarczyło

Zaledwie kilkadziesiąt godzin później o 27-letnim zawodniku znów zrobiło się głośno. To właśnie Gakpo w 72. minucie otworzył wynik spotkania z Marokańczykami w 1/16 finału mundialu, przybliżając tym samym swoją drużynę do awansu do kolejnego etapu mistrzostw świata.

Reprezentanci Holandii w piękny sposób zareagowali na wyczyn napastnika Liverpoolu - nawet piłkarze zasiadający na ławce rezerwowych wbiegli na murawę, aby wspólnie z kolegą celebrować jego akcję zakończoną celnym strzałem na bramkę rywala i kolejną bramką w narodowych barwach.

Radość reprezentacji Holandii nie trwała jednak zbyt długo. W doliczonym czasie drugiej połowy bramkę dla Maroka zdobył Issa Diop. Druga połowa zakończyła się remisem 1:1 co oznaczało kolejną tej nocy dogrywkę, po której nadszedł czas na... rzuty karne. Spotkanie skończyło się wynikiem 1:1, a w rzutach karnych wygrali Marokańczycy 3-2.

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Grupa piłkarzy w pomarańczowych strojach celebruje zdobycie gola, jeden z nich leży na murawie, podczas gdy reszta go obejmuje; obok klęczy bramkarz w zielonym stroju.
Cody Gakpo w objęciach kolegówMoises CastilloEast News
Cody Gakpo
Cody GakpoAFP
Cody Gakpo i Frenkie de Jong radują się z bramki w meczu z Senegalem, którą strzelił ten pierwszy, a drugi asystował
Cody Gakpo i Frenkie de Jong na mundialuAFP


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