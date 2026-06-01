Przez rok nie zarobisz tyle, ile ten Rosjanin w Polsce przez dwie godziny

Runda zasadnicza PGE Ekstraligi jest na półmetku. Po siedmiu spotkaniach, dość niespodziewanie, liderem tabeli jest GKM Grudziądz, który uzbierał 11 punktów na 14 możliwych.

Na drugim miejscu, ze stratą zaledwie jednego punktu, jest Betard Sparta Wrocław. Drużyna z Dolnego Śląska nie ukrywała przed sezonem ogromnych aspiracji. Działacze mówili wprost, że celem jest mistrzostwo Polski.

Żeby Wrocławianie mogli sięgnąć po pierwszy od 2021 roku tytuł, w wysokiej formie musi być przede wszystkim jeden z liderów drużyny, Artiom Łaguta. Rosjanin, mający także polski paszport, od pięciu lat jest zawodnikiem Sparty i co roku ma jedną z najlepszych średnich w lidze.

Nie inaczej jest w tym sezonie. Po siedmiu kolejkach, w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników ligi, Łaguta ma drugą średnią, która wynosi 2,5 punktu na bieg. Lepszym w tym zestawieniu, ze średnią 2,6, jest tylko sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik.

Dwie godziny i ogromny zarobek. Wielu może tylko pomarzyć

Znakomita forma sportowa pozwala Łagucie zarabiać olbrzymie pieniądze. Szacuje się, że jego kontrakt w klubie z Wrocławia za jeden zdobyty punkt w meczu pozwala mu zarobić około 12 tys. złotych. Przy obecnej średniej, biorąc pod uwagę że w jednym spotkaniu Rosjanin pojedzie w minimum pięciu biegach, Łaguta jest w stanie zarobić 150 tys. złotych.

Z reguły mecz żużlowy nie trwa dłużej niż dwie godziny. Tym samym w takim czasie Rosjanin zarabia więcej niż wielu Polaków przez cały rok, biorąc pod uwagę, że średnia krajowa netto to w tej chwili około 6,8 tys. złotych.

Od początku tegorocznego sezonu, z bonusami, Łaguta zdobył już 75 punktów, co daje mu łącznie zarobki na poziomie około 900 tys. złotych. Oczywiście trzeba pamiętać, że żużlowiec, który od lat mieszka w Bydgoszczy, musi z tych pieniędzy opłacić swoich mechaników, silniki i całą logistykę związaną z zawodami. Nawet jednak po odliczeniu tych kosztów, Łaguta jak i inni najlepsi żużlowcy w Polsce na pensję nie mogą narzekać.

Co ciekawe, Rosjanin w ostatnim meczu ligowym nie mógł jednak pomóc swojej drużynie. Niedawno, w meczu ligi szwedzkiej, żużlowiec złamał rękę i na razie odpoczywa od żużla. Za kilka tygodni powinien być jednak znów gotowy do gry i pomóc Sparcie Wrocław w awansie do fazy play-off, a później w walce o złoty medal.





