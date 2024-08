Przez lata ukrywał przed nią, kim naprawdę jest. Czuje się oszukana

Ralf Schumacher przyznał się do bycia w związku z mężczyzną

W jego wyznaniu nie byłoby nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że dotąd twierdził, że jest osobą heteroseksualną. Miał w końcu żonę, z którą doczekał się syna. Chłopak ma już 22 lata i, co ciekawe, wsparł ojca po jego wyznaniu o związku z mężczyzną. David, bo tak ma na imię, wprost powiedział, że jedyne, co się dla niego liczy, to szczęście ojca i jeśli on żyje w zgodzie ze sobą, to najważniejsze.