Przeszłość męża Aleksandry Mirosław zaskakuje. Ma w dorobku miliony wyświetleń

Aleksandra Mirosław przez ostatnie lata stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych sportsmenek w Polsce. Szczyt jej popularności przypadł na ostatnie Igrzyska Olimpijskie. W Paryżu kibice wyczekiwali na złote medale głównych faworytów - Igi Świątek oraz męskiej reprezentacji Polski w siatkówce. Realna była również niespodzianka w zmaganiach lekkoatletycznych. Ostatecznie zakończyło się tylko jednym odegraniem "Mazurka Dąbrowskiego" we Francji. Oczywiście za sprawą Mirosław, która okazała się najlepsza w swojej koronnej konkurencji - wspinaczce na czas.

To właśnie w Paryżu Mirosław wyśrubowała rekord świata, który od Igrzysk wynosił 6,06 sekundy. Polka kilka dni temu przekroczyła swoje własne granice i podczas mistrzostw świata w Seulu pobiła własny rekord świata. W Korei Południowej Mirosław osiągnęła wynik 6,03 sekundy, sięgając tym samym po trzecie w karierze mistrzostwo świata.

Trenerem Aleksandry Mirosław jest jej mąż Mateusz. Para pobrała się w czerwcu 2019 roku i od wielu lat tworzy duet "małżeńsko-sportowy". Jak w rozmowie z PAP wspominał sam Mateusz, trenerem swojej przyszłej małżonki stał się w zasadzie przypadkiem.

- Prawda jest taka, że interesowałem się treningiem, ale na własne potrzeby i nie planowałem zostać szkoleniowcem. I tak od mojego: 'pomogę ci' doszliśmy do... złota olimpijskiego. Często mówimy, że to Ola zrobiła ze mnie prawdziwego trenera, a ja uczyniłem z niej światowej klasy zawodniczkę - skwitował Mateusz Mirosław.

Nie wszyscy wiedzą jednak o innej pasji, której w przeszłości Mateusz Mirosław z pasją się oddawał. Trener oraz mąż mistrzyni olimpijskiej prowadził kanał w serwisie Youtube, w którym skupiał się na tworzeniu treści motywacyjnych. W jego materiałach można było zaobserwować prawdziwe legendy świata sportu, takie jak m.in. Muhammad Ali, Kobe Bryant czy Tyson Fury.

Co istotniejsze, Mirosław nie był anonimowym twórcą. Jego kanał zatytułowany "Mateusz M" ma aktualnie ponad 1,36 miliona subskrybentów. Jego najbardziej popularny materiał wypuszczony 21 lutego 2013 roku zgromadził aż 88 milionów wyświetleń. W skali polskiego Youtube'a są to nieprawdopodobne liczby. Mirosław swoją twórczość adresował jednak do zagranicznego widza, wszelka komunikacja na jego kanale odbywa się w języku angielskim.

Ostatni materiał na tym kanale został opublikowany w kwietniu 2023 roku. Niewykluczone, że Mateusz Mirosław w przyszłości wróci jeszcze do swojej pobocznej aktywności. Na nudę zdecydowanie nie może narzekać, w związku z karierą sportową jego żony czasu na hobby ma zapewne dużo mniej niż w przeszłości.

