Przerwała milczenie po rozwodzie. Oto co działo się w ich sypialni

Szymon Łożyński

W brytyjskich mediach głośno o słowach byłej żony Scotty'ego Pippena. Larsa bez żadnych skrupułów przyznała, że jej życie intymne z legendą NBA było bardzo intensywne. - Kochanie się trzy razy w tygodniu to było u nas nic - wypaliła. Para nie jest już małżeństwem od pięciu lat.

Na zdjęciu Larsa Pippen, była żona legendy NBA Scotty'ego Pippena
Larsa Pippen, była żona Scotty'ego Pippena Clifton Prescod/BravoGetty Images

Scotty Pippen jest absolutną legendą NBA. Z Chicago Bulls sięgnął po sześć mistrzowskich tytułów. Siedmiokrotnie wystąpił w meczu gwiazd najlepszej koszykarskiej ligi świata, a w 2010 roku został włączony do Koszykarskiej Galerii Sław.

Również z reprezentacją USA Pippen osiągał sukcesy. Dwukrotnie, w 1992 roku i cztery lata później, wywalczył złoty medal olimpijski.

W mediach równie dużo jak o formie sportowej Pippena pisało się jego życiu prywatnym. W 1997 roku koszykarz wziął drugi ślub. Jego żoną została Larsa, z którą doczekał się czwórki dzieci.

Para była małżeństwem przez nieco ponad 23 lata. Przed rozstaniem ich relacje były bardzo burzliwe, ale ostatecznie oboje doszli do porozumienia i rozstali się polubownie, bez orzekania o winie.

Po rozwodzie przerwała milczenie. Tak wyglądało jej życie intymne z Pippenem

Już po rozwodzie Larsa Pippen zdecydowała się na mocne wyzwanie i szczerze opowiedziała, jak wyglądało jej życie intymne z legendą NBA. Internauci wprost nie mogli uwierzyć, gdy przeczytali jak para często kochała się.

- U nas kochanie się trzy razy w tygodniu to było nic. Uprawialiśmy seks cztery razy w nocy codziennie. Przez 23 lata nie miałam ani jednego dnia wolnego - wypaliła Larsa Pippen w programie Real Housewives of Miami.

"Doniesienia te wprawiły Internet w osłupienie" - podkreślili dziennikarze angielskiego tabloida "The Sun".

Pippenowie po rozstaniu, jak podkreślają media, pomagają sobie przy wychowywaniu dzieci. Sam Pippen, mimo że od ich rozwodu minęło już pięć lat, na razie nie ujawnił się publicznie z nową partnerką. Z kolei Larsa Pippen związała się z synem Michaela Jordana, Marcusem, ale rozstali się w 2024 roku.

