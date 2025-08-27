Przeprowadzka, a teraz takie wieści od Skowrońskiej. "Z bolącym sercem"

Choć Katarzyna Skowrońska zakończyła sportową karierę w 2019 roku, jej życie nadal budzi zainteresowanie kibiców. Przez lata była podporą reprezentacji Polski, z którą dwukrotnie zdobyła mistrzostwo Europy (2003, 2005). Sukcesy odnosiła również na arenie klubowej - świętowała mistrzostwa Włoch, Turcji, Azerbejdżanu i Chin, a w 2010 roku sięgnęła po Klubowe Mistrzostwo Świata z Fenerbahce Stambuł, zostając MVP turnieju.

Po zakończeniu imponującej kariery siatkarka coraz częściej dzieli się z fanami swoim prywatnym życiem. Kilka tygodni temu ogłosiła, że przeprowadza się do Włoch - kraju, do którego od dawna czuje ogromny sentyment. Jak sama przyznała, to właśnie tam znajduje spokój, ciepło, inspirację i szczęście. Jej nowym miejscem na ziemi okazało się sąsiedztwo innej wybitnej siatkarki - Joanny Wołosz. Teraz "Skowronek" zamieściła kolejny wpis w mediach społecznościowych, wobec którego nie dało się przejść obojętnie.

Była reprezentantka Polski na Instagramie poruszyła temat wyjątkowo bliski jej sercu - ochrony przyrody i trudnych decyzji, jakie czasem trzeba podjąć w imię bezpieczeństwa. Jak się okazało, zdecydowała się ona na wycinkę drzew na terenie jej posiadłości. Miała ona ku temu bardzo ważny powód.

"Przychodzi taki moment, gdy stare musi zrobić miejsce nowemu. Kocham naturę. Uwielbiam drzewa, ich kojący cień w upalne dni, szum liści, kolory, zapachy… z bolącym sercem musiałam podjąć decyzję o wycięciu starych schorowanych drzew, z których bluszcz wyssał wszystkie życiodajne soki… składały się jak zapałki, pchane podmuchami wiatru stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Obiecuję wam, że w ich miejsce zasadzę dziesiątki nowych" - wyznała była gwiazda siatkarskiej reprezentacji Polski.

