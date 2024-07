Przemysław Babiarz zaliczył wpadkę na wizji. Po latach ujawnia szczegóły

"Przy okazji igrzysk w Barcelonie (...) pamiętam, że poproszono mnie i Stanisława Snopka, żebyśmy skomentowali bieg na 800 metrów, bo z jakiegoś powodu nie mogli tego zrobić komentatorzy. I proszę sobie wyobrazić, że w tym biegu startowało dwóch Amerykanów: Johnny Gray i Mark Everett. Obydwaj ciemnoskórzy, obydwaj w tym samym stroju olimpijskim, obydwaj w jednej serii. I wie pan, ja pamiętałem, że Johnny Gray był zawodnikiem charakterystycznym, który na mityngach zawsze lubił poprowadzić bieg z przodu, z kolei Everett niekoniecznie. Więc, gdy zaczął się ten bieg, to jeden Amerykanin był z przodu, a drugi na końcu stawki. My nie widzieliśmy dokładnie, który jest który, a siedzieliśmy w Warszawie. No więc zaryzykowaliśmy i powiedzieliśmy, że prowadzi Gray, a z tyłu jest Everett. Bieg się skończył i cóż się okazało? Że było dokładnie odwrotnie - z przodu był Everett, a z tyłu Gray. I to o tyle ciekawe, że gdybym nie znał tego Graya i jego stylu biegania, to pewnie bym nie zaryzykował. A tak to zrobiłem i się nie opłaciło" - wyznał Babiarz.