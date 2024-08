Przemysław Babiarz wyśmiany przez kabareciarzy. "Pomylił mu się"

Przemysław Babiarz wyśmiany. Kabaret Skeczów Męczących nie miał litości

"Przegapiłeś to, że Andrzej Duda ubrał się na Euro, jak tego Babiarza zawiesili. Wybrał się na olimpiadę i powiedział, że Lennon to jest komunista, a Przemkowi się po prostu Lennon pomylił z Leninem. To wszystko. A swoją drogą to Lennon, to ma bardzo dużo wspólnego z tym wszystkim, wiesz? No podobno Lennon to miał dwie żony i kochankę. Ten Lennon to był Babiarz" - opowiadał główny bohater skeczu.