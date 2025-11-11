Karol Nawrocki w ramach obchodów 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wręczył szereg prestiżowych odznaczeń państwowych. Orderem Orła Białego uhonorował Waldemara Łysiaka i Andrzeja Poczobuta, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski powędrował z kolei w ręce Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i Adama Woronowicza.

"Polska dziękuje swoim najwybitniejszym obywatelom, którzy swoimi osiągnięciami (…) dają, nam Polakom, wielką dumę" - mówił Nawrocki podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim. "Jesteście inspiracją dla kolejnych pokoleń. Wpatrzeni są w was młodsi Polacy, starsi Polacy (...), to wielka odpowiedzialność" - dodawał.

Przemysław Babiarz wyróżniony przez Karola Nawrockiego

Na tym nie koniec, przyznano bowiem także Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - uhonorowani zostali fizyk Konrad Banaszek i dziennikarz Przemysław Babiarz. Znany komentator sportowy został odznaczony za "wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalność społeczną".

"Szanowni Państwo, największy problem przy opowieści o panu redaktorze Przemysławie Babiarzu jest taki, że jestem przekonany, iż pan Przemysław Babiarz powiedziałby to dużo lepiej niż ja, bo jest tak doskonałym mówcą, redaktorem, konferansjerem. Ale znam też skromność pana redaktora Babiarza i wiem, że nie mógłby mówić sam o sobie, więc jako prezydent Polski to ja powiem o naszym wspaniałym redaktorze Przemysławie Babiarzu, którego głos, drodzy państwo, jest z nami od dekad" - mówił Karol Nawrocki w swoim przemówieniu.

Prezydent podkreślił przy tym, że Babiarz jest nie tylko cenionym komentatorem sportowym, ale też "erudytą historycznym". Jak dodał, dziennikarz udowadniał to podczas transmisji telewizyjnych, opowiadając o polskiej kulturze.

Za tę erudycję, za ten głos i za to, że jest pan z nami, Polska chce dzisiaj panu, panie redaktorze, podziękować

