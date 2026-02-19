Przemysław Babiarz powiedział to na wizji. Po jego słowach w sieci wybuchła burza

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Przemysław Babiarz w tym roku podczas zimowych igrzysk olimpijskich komentuje m.in. łyżwiarstwo figurowe. U jego boku w sprawach technicznych pomaga doświadczona Halina Gordon-Półtorak, była łyżwiarka figurowa i sędzia łyżwiarska. W trakcie transmisji programów krótkich solistek doszło do sytuacji, która odbiła się później szerokim echem w sieci. Poszło o słowa Babiarza na temat jednej z zawodniczek.

Mężczyzna w średnim wieku w okularach z zestawem słuchawkowym i mikrofonem siedzi przy stanowisku komentatorskim, w tle widoczne są elementy sali sportowej.
Przemysław BabiarzMichal Laudy / PressFocus/NEWSPIX.PLNewspix.pl
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Przemysław Babiarz jest jednym z najbardziej znanych i lubianych komentatorów sportowych w polskiej telewizji. Kiedy przychodzą igrzyska, Babiarz zasiada przed mikrofonem i opowiada widzom o dyscyplinach sportowych, które nie są chlebem powszednim dla wielu widzów. Podobnie jak przed laty, ponownie otrzymał szansę na komentowanie łyżwiarstwa figurowego.

Oto prawda o Jekaterinie Kurakowej. Wychodzą kulisy ws. reprezentantki Polski

Przemysław Babiarz powiedział to na wizji i się zaczęło

Igrzyska trwają w najlepsze, a Przemysław Babiarz znów jest wziętym komentatorem. W wieczór 17 lutego ponownie miał szansę opowiadać widzom o łyżwiarstwie figurowym w doborowym towarzystwie Haliny Gordon-Półtorak. Duet szybko stał się bardzo popularny wśród widzów.

Podczas zmagań w programie krótkim solistek doszło jednak do zdarzenia, które później wywołało sporą burzę w sieci. Poszło o komentarz Babiarza dotyczący Szwajcarki Kimmy Repond. Komentator postanowił skomentować wygląd zawodniczki, a nawet okrzyknął ją "miss".

Burza wokół wypowiedzi Babiarza

"W łyżwiarstwie są najładniejsze dziewczyny (...) Nie wiem, które zajmie miejsce, ale miss przynajmniej tych zawodów już znamy" - stwierdził Babiarz, który został zacytowany przez swój profil fanowski. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Rosjanie pieją z zachwytu, głośno o tym, co zrobiła 18-latka na igrzyskach. Oni tylko na to czekali

Internauci podzielili się na dwa obozy - jedni uważali wypowiedź Babiarza za obraźliwą, inni za nieszkodliwą. Przypominano m.in. jego wypowiedzi dotyczące Marii Andrejczyk i innych sportsmenek. "Jak bardzo cieszę się, że nie oglądam łyżwiarstwa na TVP", "Babiarz powiedział znowu coś obrzydliwego/nie na miejscu? Nowe, nie znałam" - pisali przeciwnicy. Zwolennicy zaś podkreślali, że nie ma nic złego w zachwycaniu się urodą łyżwiarek.

Zobacz również:

Madeline Schizas i Przemysław Babiarz
Zimowe Igrzyska Olimpijskie

Wypowiedź Babiarza nagle przerwana. Kuriozalne sceny przed startem igrzysk

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Przemysław Babiarz
Przemysław BabiarzAKPA AKPA
Przemysław Babiarz
Przemysław BabiarzKurnikowskiAKPA
Tomas Martin Etcheverry - Francisco Comesana. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja