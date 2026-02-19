Przemysław Babiarz powiedział to na wizji. Po jego słowach w sieci wybuchła burza

Przemysław Babiarz jest jednym z najbardziej znanych i lubianych komentatorów sportowych w polskiej telewizji. Kiedy przychodzą igrzyska, Babiarz zasiada przed mikrofonem i opowiada widzom o dyscyplinach sportowych, które nie są chlebem powszednim dla wielu widzów. Podobnie jak przed laty, ponownie otrzymał szansę na komentowanie łyżwiarstwa figurowego.

Przemysław Babiarz powiedział to na wizji i się zaczęło

Igrzyska trwają w najlepsze, a Przemysław Babiarz znów jest wziętym komentatorem. W wieczór 17 lutego ponownie miał szansę opowiadać widzom o łyżwiarstwie figurowym w doborowym towarzystwie Haliny Gordon-Półtorak. Duet szybko stał się bardzo popularny wśród widzów.

Podczas zmagań w programie krótkim solistek doszło jednak do zdarzenia, które później wywołało sporą burzę w sieci. Poszło o komentarz Babiarza dotyczący Szwajcarki Kimmy Repond. Komentator postanowił skomentować wygląd zawodniczki, a nawet okrzyknął ją "miss".

Burza wokół wypowiedzi Babiarza

"W łyżwiarstwie są najładniejsze dziewczyny (...) Nie wiem, które zajmie miejsce, ale miss przynajmniej tych zawodów już znamy" - stwierdził Babiarz, który został zacytowany przez swój profil fanowski. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Internauci podzielili się na dwa obozy - jedni uważali wypowiedź Babiarza za obraźliwą, inni za nieszkodliwą. Przypominano m.in. jego wypowiedzi dotyczące Marii Andrejczyk i innych sportsmenek. "Jak bardzo cieszę się, że nie oglądam łyżwiarstwa na TVP", "Babiarz powiedział znowu coś obrzydliwego/nie na miejscu? Nowe, nie znałam" - pisali przeciwnicy. Zwolennicy zaś podkreślali, że nie ma nic złego w zachwycaniu się urodą łyżwiarek.

Przemysław Babiarz AKPA AKPA

Przemysław Babiarz Kurnikowski AKPA

