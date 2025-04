Przemysław Babiarz odniósł się do głośnego postulatu Igi Świątek. "Za dużo"

Przemysław Babiarz nie jest zadowolony z tego, w jaką stronę idzie współczesny sport. Według niego, przez zbytnie skomplikowanie zasad oraz nagromadzenie imprez sportowych nie jest on tak wypełniony emocjami jak kiedyś. Jednym z głównych problemów, na jakie zwrócił uwagę komentator, jest zbyt duża komercjalizacja sportu. Nie bezpośrednio zgodził się on również z jednym ważnym postulatem Igi Świątek. Wyjaśnił, dlaczego jest on ważny.