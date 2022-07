Przełomowa decyzja rodziny Schumachera. To odmieni ich życie

Życie Michaela Schumachera obróciło się do góry nogami gdy gwiazdor F1 uległ poważnemu wypadkowi podczas jazdy na nartach we Francji. Od tamtej pory niemiec walczył o powrót do zdrowia a miano "głowy rodziny" przejęła jego żona, Corinna Schumacher. W ostatnim czasie 53-latka pozwoliła sobie na niemały zakup, który obciążył konto jej rodziny o kilka milionów euro.