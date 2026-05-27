Przełomowa decyzja, Nawrocki podpisał ustawę. Przepisy wchodzą w życie

Od kilku dni oficjalnie obowiązuje znowelizowana ustawa o sporcie. Wcześniej trafiła ona na biurko prezydenta. Karol Nawrocki nie wahał się długo i złożył pod nią swój podpis. Poinformował o tym sam za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii.

"Dziś podpisałem także ustawę o ochronie kobiet w sporcie. To rozwiązanie potrzebne i sprawiedliwe. Daje zawodniczkom realne zabezpieczenie finansowe i umożliwia powrót do aktywności sportowej bez lęku o przyszłość. Wzmacnia również ochronę sędziów sportowych przed agresją. Co ważne, ustawa została przyjęta w parlamencie jednogłośnie" - przekazał.

Nowa ustawa o sporcie już obowiązuje. Duże wsparcie dla zawodniczek i sędziów

Karol Nawrocki złożył podpis pod nowelą pod koniec kwietnia, lecz ustawa weszła w życie - zgodnie z przepisami prawa - później, dokładnie 22 maja. To oznacza, że stosuje się ją od zaledwie kilku dni. Droga ku temu nie była krótka i łatwa. Trwała pięć lat, czyli od momentu złożenia petycji w sprawie lepszej ochrony sędziów sportowych. Potem prace rozszerzono.

Po przegłosowaniu przez Sejm i Senat ustawa trafiła jeszcze do poprzedniego prezydenta, Andrzeja Dudy. Ten miał wątpliwości i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało nowy projekt, a ten zyskał najpierw jednogłośną aprobatę obu izb parlamentarnych, a następnie właśnie Nawrockiego. To był przełom, na który czekano tak długo.

Ustawa ma przyczynić się do poprawy sytuacji sędziów, a także sportsmenek w ciąży, tych przebywających na urlopie macierzyńskim albo z niego wracających. Przedłużono okres wypłacanego stypendium tak, by kobiety otrzymały pomoc w utrzymaniu aktywności sportowej i łączeniu jej z obowiązkami macierzyńskimi oraz by umożliwić im optymalny powrót do pełnej gotowości startowej.

Dodatkowo ustawa stanowi doprecyzowanie przepisów dotyczących przekształcania związków sportowych w polskie związki sportowe.

O tym, jak ważny to krok, mówiła jeszcze w zeszłym roku Aneta Stankiewicz, brązowa medalistka mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym. "Mam nadzieję, że ustawa wejdzie, ponieważ realnie pomoże zawodniczkom kadr narodowych różnych związków sportowych" - wyjaśniała w materiale dla ministerstwa.

Większość z nas będzie starała się jak najszybciej wrócić do sportu, żeby nie wypaść z niego. To jest naprawdę realna pomoc finansowa, która zmieni życie zawodniczek

Wejście ustawy w życie jest dla niej teraz tym istotniejsze, że sama w lipcu zeszłego roku została mamą.

"Większość z nas chce wrócić na swój poziom, a nawet i wyższy, żeby zdobywać medale dla kraju" - podsumowywała Katarzyna Kołodziejczyk, multimedalistka mistrzostw świata i Europy w kajakarstwie, prywatnie mama rocznego chłopca.





