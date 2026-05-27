Przełomowa decyzja, Nawrocki podpisał ustawę. Przepisy wchodzą w życie
W życie weszły przepisy znowelizowanej ustawy o sporcie. To efekt prac Ministerstwa Sportu i Turystyki, jednogłośnej decyzji parlamentu oraz podpisu złożonego przez prezydenta Karola Nawrockiego. To wszystko oznacza przełom, na który polskie zawodniczki oraz sędziowie czekali latami. Co się zmienia?
Od kilku dni oficjalnie obowiązuje znowelizowana ustawa o sporcie. Wcześniej trafiła ona na biurko prezydenta. Karol Nawrocki nie wahał się długo i złożył pod nią swój podpis. Poinformował o tym sam za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii.
"Dziś podpisałem także ustawę o ochronie kobiet w sporcie. To rozwiązanie potrzebne i sprawiedliwe. Daje zawodniczkom realne zabezpieczenie finansowe i umożliwia powrót do aktywności sportowej bez lęku o przyszłość. Wzmacnia również ochronę sędziów sportowych przed agresją. Co ważne, ustawa została przyjęta w parlamencie jednogłośnie" - przekazał.
Nowa ustawa o sporcie już obowiązuje. Duże wsparcie dla zawodniczek i sędziów
Karol Nawrocki złożył podpis pod nowelą pod koniec kwietnia, lecz ustawa weszła w życie - zgodnie z przepisami prawa - później, dokładnie 22 maja. To oznacza, że stosuje się ją od zaledwie kilku dni. Droga ku temu nie była krótka i łatwa. Trwała pięć lat, czyli od momentu złożenia petycji w sprawie lepszej ochrony sędziów sportowych. Potem prace rozszerzono.
Po przegłosowaniu przez Sejm i Senat ustawa trafiła jeszcze do poprzedniego prezydenta, Andrzeja Dudy. Ten miał wątpliwości i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Ostatecznie Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało nowy projekt, a ten zyskał najpierw jednogłośną aprobatę obu izb parlamentarnych, a następnie właśnie Nawrockiego. To był przełom, na który czekano tak długo.
Ustawa ma przyczynić się do poprawy sytuacji sędziów, a także sportsmenek w ciąży, tych przebywających na urlopie macierzyńskim albo z niego wracających. Przedłużono okres wypłacanego stypendium tak, by kobiety otrzymały pomoc w utrzymaniu aktywności sportowej i łączeniu jej z obowiązkami macierzyńskimi oraz by umożliwić im optymalny powrót do pełnej gotowości startowej.
Dodatkowo ustawa stanowi doprecyzowanie przepisów dotyczących przekształcania związków sportowych w polskie związki sportowe.
O tym, jak ważny to krok, mówiła jeszcze w zeszłym roku Aneta Stankiewicz, brązowa medalistka mistrzostw Europy w strzelectwie sportowym. "Mam nadzieję, że ustawa wejdzie, ponieważ realnie pomoże zawodniczkom kadr narodowych różnych związków sportowych" - wyjaśniała w materiale dla ministerstwa.
Większość z nas będzie starała się jak najszybciej wrócić do sportu, żeby nie wypaść z niego. To jest naprawdę realna pomoc finansowa, która zmieni życie zawodniczek
Wejście ustawy w życie jest dla niej teraz tym istotniejsze, że sama w lipcu zeszłego roku została mamą.
"Większość z nas chce wrócić na swój poziom, a nawet i wyższy, żeby zdobywać medale dla kraju" - podsumowywała Katarzyna Kołodziejczyk, multimedalistka mistrzostw świata i Europy w kajakarstwie, prywatnie mama rocznego chłopca.