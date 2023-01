Gerard Pique wrzucił zdjęcie z nową partnerką. Komentujący drwią z utworu Shakiry

Hiszpan miał w ostatnich dniach złapać oddech podczas podróży do Francji, gdzie udał się między na mecz NBA pomiędzy Chicago Bulls i Detroit Pistons. Tam przyłapano go... z byłą partnerką Cristiano Ronaldo - Iriną Shayk . W obliczu tej informacji wielu zaczęło sobie zadawać pytanie co z Clarą Chią Marti. Odpowiedź na nie może stanowić najnowszy post Gerarda Pique w mediach społecznościowych.