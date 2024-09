Przejmujący apel Igi Świątek. Zwróciła się do ludzi z zagranicy

Iga Świątek, podobnie jak wiele innych gwiazd czy to sportu, czy przedstawicieli kultury, nie pozostała obojętna na to, co aktualnie dzieje się w Polsce. Już wcześniej zapewniała, że ludzie poszkodowani w wyniku powodzi „nie zostaną sami”. Teraz zwróciła się o realną pomoc powodzianom także do swoich zagranicznych fanów.