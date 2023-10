Przejmujące wyznanie partnerki Tomasza Fornala. Mówi o tym otwarcie

One już na zawsze pozostaną, choć będą uśpione. Będą wracać w kryzysowych momentach, ale dużo rzadziej, da się z tym żyć, ale zawsze jest obawa, że to nadejdzie. Wcześniej pojawia się sygnał w postaci stanów lękowych i ja np. wtedy separuję się i staram się wyciszyć. W takim stanie najbardziej lubię być z siostrą, ona jest dla mnie taką komfortową osobą, przy której lęki mijają albo nawet jeśli mam atak, to nie stresuje się bardziej, że ktoś mnie ogląda w takim stanie. (....) Na szczęście miewam to gówno już bardzo rzadko. Może zdarzyło mi się 3 razy w tym roku, ale żyję z tym i jest ok. Wyprzedzając, nigdy nie zażywałam regularnie leków na stany lękowe i ataki paniki. Mam leki uspokajające, które działają natychmiastowo i w większości przypadków wystarczy, że je trzymam w opakowaniu w ręce i to już daje mi poczucie bezpieczeństwa i sprawia, że jest lepiej. Mam je zawsze i wszędzie, ale zażywałam je ostatnio rok temu

~ wyjawiła.