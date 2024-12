Maciej Rybus ostatnich miesięcy nie zaliczy raczej do najbardziej udanych w swoim życiu. Ledwie gruchnęły informacje, że piłkarz stracił kontrakt z pierwszoligowym Rubinem Kazań i zaczął grać w klubie amatorskim, a - jak się okazało - to był tylko początek problemów. Od pewnego czasu coraz głośniej mówi się bowiem o jego rozstaniu z żoną, na co pojawiło się już mnóstwo "dowodów". Teraz rosyjska piękność kolejny raz postanowiła dolać oliwy do ognia. Tym samym tylko podsyciła plotki, że faktycznie nie dzieje się u nich najlepiej.