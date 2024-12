Kinga Rusin i Marek Kujawa żyją jak w bajce

Kinga Rusin podzieliła się radością ze wszystkimi

"Mam to! Jeszcze dwa treningi i skończę kliniki master class w ujeżdżeniu pod okiem Joaquina Legarre, byłego reprezentanta Hiszpanii, trenera i sędziego międzynarodowego. Długo się do tego przymierzałam, bo od kilku już lat nie jeżdżę regularnie, a tym bardziej nie trenuję. Ale takie miałam marzenie" - przekazała Kinga.

Hiszpański reprezentant zachwycony Kingą Rusin

"Jestem przeszczęśliwa, że Joaquin i jego żona Teresa Cortes ocenili moje lekko zardzewiałe umiejętności na tyle wysoko, że pozwolili mi trenować na swoim ogierze klasy grand prix, Marcosie. Co to jest za frajda! I wzruszenie, bo Marcos do złudzenia, nie tylko z wyglądu, ale też z ruchu i charakteru, przypomina mojego ukochanego Eolo" - dodała Rusin.

"Czytanie Twoich postów, to czysta przyjemność! Wspaniale opowiadasz o pasji do życia i pięknie tą energią emanujesz. Życzyłabym sobie, by każdy na tym świecie zajął się sobą w taki właśnie sposób, bez jadu i zawiści", "Ja jestem przeszczęśliwa, że realizuje Pani swoje plany. Może i mnie się kiedyś to uda, choć z racji swojego wieku i dużego bagażu… to już chyba niemożliwe. Dużo radosnych chwil", "Gratuluję! Piękna ta pani miłość do koni, cudowne wspomnienia i miejsce w sercu dla ukochanego Eolo","Brawo! Trzeba spełniać marzenia Pani Kingo" - czytamy.