Przejęta Radwańska oficjalnie potwierdziła. "Wszystko jest absolutnie po mojemu"

Agnieszka Radwańska opowiedziała o synu

Wielkie zmiany w życiu Radwańskiej. Przeprowadzka do nowego domu to był początek

"Przeprowadziłam się kilka miesięcy temu do nowego domu, który wreszcie miałam okazję sobie stworzyć po karierze, bo jednak mimo wszystko w czasie kariery to były "na gotowe" mieszkania blisko lotniska, blisko portu, na walizkach, które często nie były rozpakowane, tylko kilka ciuchów było zmienianych. Dom dalej jest na wykończeniu" - zdradziła nam Agnieszka. Potem zabrała głos w sprawie męża Dawida Celta. Potwierdziła tym samym krążące o nim plotki, że w kwestii budowy i urządzania domu nieco "umył ręce".

Mąż Radwańskiej umył ręce. Agnieszka wszystko potwierdziła

"Tak, wszystko jest absolutnie po mojemu, myślę, że wszystko, co chciałam, to jest - tak mi się wydaje [...]. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to mąż od razu powiedział 'rób, jak chcesz', więc jeśli chodzi o wykończenie, to tutaj nie było żadnego problemu" - wyznała Agnieszka.