Choć Małgorzata Tomaszewska pochodzi ze sportowej rodziny, sama swoją karierę związała z telewizją. Córka legendarnego piłkarza przez kilka lat pracowała w TVP, gdzie prowadziła m.in. "Pytanie na śniadanie".

W pewnym momencie podziękowano jej jednak za współpracę. Prezenterka skupiła się wówczas na życiu rodzinnym, bo dopiero co urodziła swoją drugą pociechę.

Po urlopie macierzyńskim zaczęła się rozglądać za nowym zajęciem, choć nie ukrywała, że marzy jej się przede wszystkim powrót do telewizji śniadaniowej.

Tomaszewska wróciła do pracy w telewizji

W końcu los się do niej uśmiechnął i Tomaszewska dostała posadę reporterki w "Dzień Dobry TVN". Po jakimś czasie dostała szansę, by sprawdzić się także w roli gospodyni programu. Jak sama opowiadała tuż po emisji odcinka, kosztowało ją to sporo nerwów.

"Emocje dopiero opadają. Na początku nie odczuwałam tego tak bardzo, tuż po prowadzeniu, natomiast jak wsiadłam do samochodu i już byłam w drodze do Sopotu, to rzeczywiście poczułam, jak tak powoli zaczynają dopiero te emocje opadać. Zastanawiałam się nad tym, czy będzie stres, ale bardziej było podekscytowanie i czułam adrenalinkę pozytywną. Tego mi bardzo pod kątem pracy brakowało" - wyznała w rozmowie z Plejadą.

Na razie był to tylko epizod i forma testu, czy Małgorzata poradzi sobie z tym zadaniem. Za kulisami już jednak coraz głośniej się mówi, że niebawem być może dołączy na stałe do grona prowadzących "DDTVN".

Z pewnością ucieszyliby się z tego przede wszystkim jej fani, z którymi dziennikarka ma świetny kontakt w social mediach. Małgorzata niemal każdego dnia dzieli się z nimi swymi przemyśleniami i relacjonuje swoje życie prywatne oraz zawodowe.

Ostatnio jednak mocno zaskoczyła internautów, gdy nad ranem zamieściła bardzo przejmujące wideo, które składało się z licznych fragmentów z ważnymi momentami z jej życia rodzinnego.

Przejęta Tomaszewska przekazała wieści nad ranem. Prosi ludzi już tylko o jedno

Równie wzruszający był opis, który dodała do swojej relacji:

"Oglądam i płaczę już trzeci raz. Ostatnio poczułam, że chwilami jestem nieobecna i pochłaniają mnie sprawy mało ważne. A czas nie będzie czekał aż będziemy obecni. Po kolei zabierze chwile, momenty" - wyznała szczerze Małgorzata,

Potem zwróciła się do ludzi i poprosiła ich już tylko o jedno:

"Maciej jakieś przemyślenia? Jeśli tak to napiszcie pod filmem. I na koniec: Jako społeczność, która jest ze mną tyle lat, jesteście dla mnie najważniejsi. (...) Życie jest zbyt krótkie. Powiedz ludziom, że ich kochasz" - przekazała przejęta Tomaszewska.

