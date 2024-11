Daria Kasatkina nie wywalczyła bezpośredniego awansu na kończący sezon turniej WTA Finals, jednak do Rijadu pojechała jako zawodniczka rezerwowa. 27-latka miała prawdziwe szczęście, bo w Arabii Saudyjskiej nie musiała jedynie ograniczać się do obserwowania poczynań swoich rywalek na korcie. Przed ostatnim meczem fazy grupowej z rywalizacji dość niespodziewanie wycofała się Jessica Pegula. Rosjanka wkroczyła więc do gry, aby zmierzyć się na korcie z Igą Świątek. I choć starała się jak mogła, wiceliderki światowego rankingu kobiecego tenisa nie zdołała pokonać. Polka wygrała to starcie 6:1, 6:0. Mimo to nie zdołała jednak awansować do półfinału imprezy.

