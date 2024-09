Przegrała z Igą Świątek i zniknęła. Wiadomo, czym się zajmuje, marzyła o tym od lat

"Camila Giorgi jest w Rzymie, ale w ostatnim czasie sporo podróżowała w sprawach służbowych. Krótko mówiąc: nie uciekła, jak niektórzy sugerowali. Moja klientka przebywała trochę w Stanach Zjednoczonych, a następnie wróciła do Włoch, by realizować tutaj pewne projekty zawodowe. Nigdy nie zniknęła" - opowiadał jej prawnik, Edmondo Tomaselli. Jak twierdził, fani mogli bez trudu obserwować to, co robiła na Instagramie.

