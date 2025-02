Prowokowała Igę Świątek, jej małżeństwo się rozpadło. Przerwała milczenie

Anastazja Potapowa rozstała się z mężem

Aleksander Szewczenko do 2024 roku reprezentował Rosję. Zmienił jednak zdanie i postanowił swoje następne cele osiągać z Kazachstanem . Nie tylko on podjął w ostatnim czasie taką decyzję - spośród rosyjskich tenisistów zrobiła tak m.in. Jelena Rybakina, Aleksander Bublik czy Julija Putincewa.

Potapowa i Szewczenko pobrali się w 2023 roku, a już po tym, jak zawodnik zmienił barwy, rozstali się. Ich małżeństwo nie przetrwało nawet roku. " Niestety, Aleksander i ja postanowiliśmy się rozstać. To jest życie. Ludzie łączą się, ale też rozchodzą. Powody rozwodu chcielibyśmy zachować dla siebie " - informowała w mediach społecznościowych tenisistka.

Potapowa wyjawiła powód. Mieli problemy

W rozmowie z Bolsche 33, Potapowa otworzyła się na temat swojego związku z Szewczenką. Nie chciała bardzo zagłębiać się w to, co doprowadziło ostatecznie do rozejścia, ale wskazała na niektóre przeszkody, któe pojawiły się po drodze.