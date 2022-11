Prosty trik Anny Lewandowskiej na piękne włosy. W tym tkwi cały sekret

Być jak Anna Lewandowska. Sportsmenka zdradziła tajniki dobrego wyglądu

Jeśli chodzi o odżywki do włosów, to Anna Lewandowska również ma w tej sprawie wiele do powiedzenia. Trenerka poleca swoim fanom kosmetyki jej ulubionej marki, które mają w sobie olejki eteryczne, naturalne antyoksydanty i wyciągi z roślin. Żona piłkarza zawsze podkreśla, że najważniejszym czynnikiem w dbaniu o siebie jest prowadzenie zdrowego stylu życia. To jest właśnie recepta na długowieczność i szczęście.