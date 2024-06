Problemy w domu Cichopek i Kurzajewskiego. Do tego została zmuszona Katarzyna

Maciej Kurzajewski wrócił już do pracy w sportowej redakcji TVP, ale z pewnością para nie może cieszyć się takim przypływem gotówki jak za czasów swojej świetności w "Pytaniu na śniadanie". Cichopek powoli rozgląda się za nową posadą, a według plotek niebawem słynny duet ma przenieść się do Polsatu, by poprowadzić tamtejszą śniadaniówkę.