Problemy u Majdanów, Radosław ma dość. "Jestem zniesmaczony"

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i najbardziej wpływowych małżeństw w polskim show-biznesie. Celebrytka i były reprezentant Polski w piłce nożnej rozwijają swoje biznesy, a nowinkami z życia prywatnego i zawodowego dzielą się z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek-Majdan budują dom. Już na samym początku napotkali poważne problemy

O problemach związanych z budową domu Radosław Majdan opowiedział dziennikarzom portalu Newseria. 52-latek zdradził, że on i jego ukochana przez blisko dwa lata zmagali się z formalnościami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jak się okazuje, gdyby zakochani nie zdecydowali się na zatrudnienie eksperta z doświadczeniem, z papierologią męczyliby się jeszcze kilka lat.

" Zaczynamy się zastanawiać, czy nie pójść inną drogą. Na razie nie chcę wyprzedzać faktów, bo całkiem możliwe, że już niedługo to się wyjaśni i jak to się mówi, skorzystamy z planu B, z drugiego rozwiązania" - ujawnił Majdan.

52-latek nie ukrywa, że budowa spędza mu sen z powiek i jest on zniesmaczony biurokracją z tym związaną. "Jestem w szoku, ile energii i czasu musieliśmy poświęcić na załatwianie wszystkich pozwoleń, że tak utrudnia się ludziom budowę. Zderzyliśmy się z tym bardzo mocno. (...) Bardzo mocno zastanawiamy się, czy jest sens dalej się w to angażować, dalej w to brnąć, czy nie wybrać po prostu innej opcji. I właśnie zaczynam się ku temu skłaniać, ale na razie nie chcę wyprzedzać faktów. Tak czy inaczej jakiś dom będzie, tylko zobaczymy jaki. Na pewno będzie piękny" - podsumował krótko.