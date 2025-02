Taylor Swift i Donald Trump to znane postacie ze świata show-biznesu, które zapowiedziały swoją obecność na tegorocznym Super Bowl. Wywołało to ogromne poruszenie wśród kibiców i dość niespodziewanie przysporzyło sporo problemów organizatorom. Transmisja z tego wydarzenia dostępna będzie na kanałach Polsat i Polsat Sport 1 oraz na Polsat Box Go.