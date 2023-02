O Cristiano Ronaldo w ostatnim czasie rozpisywały się zagraniczne portale. 37-latek po rozczarowującej postawie na mundialu został na jakiś czas bez klubu. Napięte relacje z trenerem i działaczami Manchesteru United sprawiły, że "CR7" musiał szukać nowego pracodawcy. W pierwszych dniach stycznia przyleciał z rodziną do Arabii Saudyjskiej i tam rozpoczął kolejny etap swojej kariery. Został zawodnikiem Al-Nassr.

Georgina może mieć kłopoty. Swoimi stylizacjami już wywołała burzę w sieci

Partnerka "CR7" powoli przyzwyczaja się do nowej rzeczywistości. W jej życiu zaszły bowiem ważne zmiany. Wspólnie z ukochanym i dziećmi przeprowadziła się na inny kontynent. Ostatnio pochwaliła się w mediach zdjęciami z randki.

"Zaleca się, aby w miejscach publicznych nosić luźne ubrania , które zakrywają do łokcia i poniżej kostki"-możemy przeczytać na stronie turystycznej Visit Saudi.

Georgina niebawem może zapłacić karę finansową za nieprzestrzeganie obowiązujących zasad. Mówi się, że za pierwsze przekroczenie, 29-lace grozi grzywna 100 riali, czyli ok 25 euro. Kolejne takie przewinienie to już 200 riali, czyli niecałe 50 euro. Prawdopodobnie dla celebrytki są to "małe" pieniądze, ale jeśli sytuacja będzie się stale powtarzała, wtedy kara znacznie się zwiększy.