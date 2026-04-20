Problemy finansowe, a PKOl milczy. Apel do Piesiewicza. Jedno zdanie

Firma Zondacrypto jest sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Kilka dni temu portal money.pl poinformował, że największa polska giełda kryptowalut ma problemy z płynnością finansową. Później nasz olimpijczyk Damian Żurek w rozmowie z WP SportoweFakty przyznał, że czeka na 100 tysięcy złotych nagrody. - Nagroda jest już na moim koncie w aplikacji Zondacrypto, od razu zleciłem ich wypłatę, a od tego momentu czekam na wypłatę na moje konto bankowe. Otrzymałem zapewnienie, że do końca kwietnia pieniądze zostaną wypłacone - przekazał.

Problemy Zondacrypto. PKOl milczy, jest apel

W piątek śląska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto. - W chwili obecnej mówimy o kilkuset osobach poszkodowanych w sprawie Zondacrypto. Liczba ta stale rośnie, tak jak rośnie kwota szkody - przekazał w poniedziałek na konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Regionalnej w Katowicach prok. Michał Binkiewicz. W piątek szacowano ją na 350 mln zł.

Tymczasem na temat współpracy z Zondacrypto nie wypowiada się PKOl, a to mocno rozwścieczyło byłego ministra sportu i turystyki, Sławomira Nitrasa.

Co jeszcze musi się stać aby pan Piesiewicz i wszyscy którzy go wspierali odeszli z PKOl?

Kilkadziesiąt minut później PKOl przekazał mediom komunikat, że w poniedziałek o godzinie 16:30 w Centrum Olimpijskim odbędzie się briefing prasowy Radosława Piesiewicza.

Firma Zondacrypto współpracuje z także z kilkoma klubami piłkarskimi w Polsce. Raków Częstochowa błyskawicznie wypowiedział umowę sponsoringową. - Powodem wypowiedzenia umowy jest to, co dzieje się obecnie wokół Zondacrypto - poinformował PAP rzecznik częstochowskiego klubu Damian Markowski.

Zondacrypto sponsoruje też Lechię Gdańsk, GKS Katowice i Pogoń Szczecin. Te kluby nie podjęły na ten moment decyzji ws. umowy z tą firmą.

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Niejednoznaczna deklaracja Radosława Piesiewicza. Kluczowe najbliższe dni

Sławomir Nitras

