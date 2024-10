Probierz pominął go przy powołaniach. Kadrowicz tak mu "odpowiedział"

W rozmowie z Przeglądem Sportowym trener seniorskiej kadry tłumaczył się ze swojej decyzji. "Każdy trener ma prawo do swojego wyboru. Teraz wziąłem do kadry Kacpra Kozłowskiego, którego potrzebuję na nadchodzące spotkania, wziąłem też Bartosza Kapustkę, którego również potrzebuję. Wiem, z jakich powodów ich powołałem, są potrzebni, by wzmocnić rywalizację, ale też by pomogli zrealizować cel wyznaczony na te mecze" - oznajmił.