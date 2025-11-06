Probierz nie wahał się ani chwili. Dołączył do Roberta Lewandowskiego

Michał Probierz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich trenerów piłkarskich, były selekcjoner reprezentacji Polski i wieloletni szkoleniowiec klubów Ekstraklasy. W swojej karierze prowadził m.in. Jagiellonię Białystok, Cracovię czy Górnika Zabrze, słynąc z charyzmy, bezpośredniości i twardego charakteru.

W czerwcu 2025 roku zrezygnował z funkcji selekcjonera kadry narodowej, a od tego czasu pozostaje bez pracy. W ostatnich miesiącach rzadko udzielał się publicznie. Jeśli już pojawiał się w mediach, to głównie w kontekście swojej pasji do golfa. Tym bardziej zaskoczyło fanów wideo, które opublikował w czwartek.

Michał Probierz pokazał bujnego wąsa. Poszedł w ślady Lewandowskiego, wszystko w szczytnym celu

Były trener "Biało-Czerwonych" przeszedł niemałą metamorfozę, a wszystko w szczytnym celu. Były trener reprezentacji dołączył do kampanii "Movember", znanej również jako "Męski Listopad", promującej profilaktykę zdrowotną wśród mężczyzn, zwłaszcza badania w kierunku raka jąder i prostaty.

Na krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych Probierz pokazał, jak zmienia swój wizerunek - w salonie fryzjerskim żegna się ze swoją charakterystyczną, siwą brodą, pozostawiając jedynie wąs, symbol akcji "Movember".

Na filmie szkoleniowiec nie tylko zaprezentował nowy wygląd, ale także przekazał ważny apel. "Prawdziwa męskość to nie tylko siłownia, nie tylko chodzenie w górach czy granie w piłkę. Prawdziwa męskość to jest profilaktyka, badanie się i zrobienie wszystkiego, żeby być zdrowym. A najważniejsze to: czy masz jaja do tego, żeby się zbadać?" - ogłosił.

Michał Probierz nie jest jedyny. W akcji "Movember" w tym roku wzięło udział m.in. wielu utytułowanych polskich sportowców - wśród nich są Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Bartosz Zmarzlik, Tomasz Fornal, czy Bartosz Kurek. Do naszych reprezentantów dołączył także prezydent Polski, Karol Nawrocki.

Dzięki takim inicjatywom coraz więcej mężczyzn zaczyna rozumieć, że prawdziwa odwaga to nie tylko odnoszenie sukcesów prywatnych i zawodowych, lecz także troska o własne zdrowie.

