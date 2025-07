Prezydent wystartował w zawodach i… rozgromił rywali. Do rywalizacji zgłosił się pod pseudonimem

Prezydent Finlandii Alexander Stubb znów dał się ponieść swojej wielkiej pasji i wystartował w zawodach triathlonowych w Joroinen. Polityk do rywalizacji zgłosił się pod pseudonimem i rozpoznany został dopiero na starcie. Nie przeszkodziło mu to jednak w rywalizacji - do mety dotarł bowiem jako drugi, a do triumfatora zawodów stracił nieco ponad minutę.