Już tylko tydzień dzieli nas od ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich, które tym razem odbędą się w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo. Polskę na najważniejszej zimowej imprezie czterolecia reprezentować będzie 60 sportowców.

Kibice jak zwykle z wielkim zaciekawieniem będą spoglądać w kierunku konkursów skoczków narciarskich, wyczekując na niespodziankę w wykonaniu naszych zawodników. Nasza uwaga powinna skupić się również na panczenistach, gdyż znajdujący się w wysokiej formie Damian Żurek, Kaja Ziomek-Nogal czy Władimir Siemirunnij mogą sprawić nam dużo radości. Nie bez szans pozostają także snowboardzistka Aleksandra Król-Walas oraz narciarka alpejska Maryna Gąsienica-Daniel.

W piątek w siedzibie Centrum Olimpijskiego PKOl odbyła się oficjalna ceremonia wręczenia nominacji olimpijskich oraz ślubowania sportowców, którzy w najbliższych dniach będą walczyli we Włoszech o najwyższe cele. Jednym z gości tego wydarzenia był urzędujący prezydent Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki obecny na ślubowaniu olimpijczyków. Nagle stanął twarzą w twarz z legendą polskiego sportu

Obecność głowy państwa na tym wydarzeniu była awizowana już w środę. Jego wejściu na salę towarzyszyły gromkie brawa wszystkich zgromadzonych. Później sportowcy w dalszym ciągu okazywali zainteresowanie osobą prezydenta.

Gdy nasza medalistka Natalia Czerwonka i mistrz Kamil Stoch wyjdą z flagą, to zacznie się zupełnie inny czas. Pomimo różnych różnic społecznych i politycznych w Rzeczypospolitej, uwaga będzie skupiała się na tym, jak idzie naszym sportowcom. Myślę, że każdy z nas, ja i szanowny pan minister sportu, mimo że czasami jesteśmy obok siebie i dyskutujemy, będziemy z wami razem. I za to chciałem podziękować sportowcom, za zbiorową nadzieję, radość i tworzenie wspólnoty narodowej.

W sieci zaroiło się od materiałów przedstawiających prezydenta Nawrockiego w towarzystwie olimpijczyków, a także wielu zaproszonych gości. Jeden z cieplejszych obrazków udostępnił na portalu "X" dziennikarz sport.pl Dominik Wardzichowski. Przechadzający się wspólnie z prezesem PKOl Radosławem Piesiewiczem Nawrocki w pewnym momencie natknął się na prawdziwą legendę polskiego sportu - Wojciecha Fortunę, złotego medalistę z igrzysk w Sapporo w 1972 roku.

Nawrocki wspólnie z Piesiewiczem przystanęli przy Fortunie, a pomiędzy nimi wywiązała się krótka, aczkolwiek bardzo sympatyczna pogawędka. - Panie Wojciechu, czołem! Historia polskiego olimpizmu - takimi słowami prezydent powitał pierwszego polskiego złotego medalistę zimowych igrzysk olimpijskich.

- 54 lata już przeleciało, ale wciąż jestem zakochany w tym narciarstwie, dlatego tu jestem. Chcę podziękować panu prezesowi PKOl, że pamiętacie o emerytach - rzucił w kierunku Nawrockiego Wojciech Fortuna. Reakcja prezydenta była natychmiastowa. "Pan jest nieśmiertelny, Panie Wojciechu" - odpowiedział Nawrocki, po czym wspólnie z Piesiewiczem udali się w głąb sali.

Ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich odbędzie się wieczorem 6 lutego. Zmagania sportowców na włoskiej ziemi potrwają do 22 lutego.

