Prezydent miasta zablokował Prime MMA. Zapadła ostateczna decyzja

Prime MMA od lat jest uznawane w środowisku osób zainteresowanych freak fightami za tę bardziej kontrowersyjną federację niż FAME MMA. Na jej galach fani oglądali już m.in. walkę mężczyzny z byłą mistrzynią świata WBC Ewą Piątkowską oraz pojedynek pomiędzy byłym politykiem Przemysławem Czarneckim a dawnym działaczem w sztabie Grzegorza Brauna - Piotrem Korczarowskim.

Warto zwrócić także uwagę na konferencje przed galami federacji. Zawodnicy biorący w nich udział często prezentują zachowania znacząco odstające od przyjętych norm społecznych. W trakcie programów potrafi dochodzić do rękoczynów, a wyzwiska są tam na porządku dziennym.

Głośno o kolejnych problemach Prime MMA. Prezydent nie chce ich w swoim mieście

Nic więc dziwnego, że jednym z największych problemów Prime MMA przy planowaniu kolejnych wydarzeń jest znalezienie lokalizacji, która zdecyduje się z nimi na współpracę. W ostatnim czasie firma ponownie spotkała się z odmową ze strony pewnego miasta, o czym za pośrednictwem kanału "Szalony Tańcula" poinformował włodarz medialny Arkadiusz Tańcula.

- Jak to zawsze, ciemne chmury nad nami. Jedno z miast, w którym kładłem nadzieję, że będzie piękne, z pięknym amfiteatrem i w ogóle, odmówiło nam. Mam jeszcze trzy inne. Okazuje się, że już tam kiedyś było Clout MMA. No i facet ogólnie powiedział, że nigdy więcej nie chce freak fightów i mimo że tam gdzieś z halą już były rozmowy, ale oczywiście jak był telefon do prezydenta, okazało się, że nic z tego - powiedział Tańcula.

- Dlatego mamy kolejne miejsca, ale czas trochę nagli też, no bo miesiąc do gali, trzeba złożyć o imprezę masową. A jak zawsze w Prime, to jest wszystko na ostatnią chwilę, tam jest jeden wielki spontan, nigdy nie wiesz, co się wydarzy - dodał.

Na ten moment nie ma pewności, który z prezydentów złożył stanowczą odmowę na organizację gali Prime MMA u siebie w mieście. Ze słów Tańculi wynika jednak, że już wcześniej odbyło się tam Clout MMA, a miejscowość może pochwalić się także pięknym amfiteatrem. Niewykluczone więc, że chodzi o Płock, goszczący w przeszłości wspomnianą galę freak fightową.

Prime MMA 16 PRIME MMA / screen za: https://www.youtube.com/@PRIMESHOWMMA materiały promocyjne

PRIME MMA 11: Paweł Jóźwiak - Arkadiusz Tańcula PRIME MMA materiały prasowe

Prime MMA 16, Arkadiusz Tańcula YouTube/Prime MMA/arkadiusztancula materiały prasowe





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