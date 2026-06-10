Prezydent Polski Karol Nawrocki wielokrotnie publicznie deklarował swoje przywiązanie do sportu. Głowa państwa szczególnie upodobała sobie piłkę nożną, deklarując się jako sympatyk Lechii Gdańsk. Obojętne Nawrockiemu nie są również sztuki walki, ze szczególnym wyróżnieniem boksu.

Karol Nawrocki od początku swojej kadencji bywał obecny m.in. na meczu Lechii Gdańsk, spotkaniach reprezentacji Polski, konkursie skoków narciarskich w Zakopanem czy gali bokserskiej w Kościerzynie organizowanej przez organizację Rocky Boxing Night.

Za kilka dni prezydent Polski weźmie udział w prestiżowym wydarzeniu sportowym poza granicami kraju. Karol Nawrocki został zaproszony przez Donalda Trumpa na galę UFC Freedom 250, która odbędzie się na terenie Białego Domu - poinformował dziennikarz Polsat News Grzegorz Urbanek.

Historyczny gala UFC w Białym Domu. Prezydent Karol Nawrocki na liście zaproszonych gości

Gala FC Freedom 250 odbędzie się w nocy z 14 na 15 czerwca polskiego czasu. Jest ona organizowana z okazji 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych. W dniu gali prezydent USA Donald Trump obchodził będzie 80. urodziny. To właśnie z tego powodu Nawrocki znalazł się na liście zaproszonych gości.

Doniesienia medialne potwierdził na portalu "X" szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP Marcin Przydacz. Wizyta prezydenta Polski będzie miała charakter prywatny, a nie państwowy. Jak zaznaczono, "wizyta będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych".

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Na karcie walk gali UFC Freedom 250 znalazło się łącznie siedem pojedynków. Walką wieczoru będzie starcie o pas kategorii lekkiej, w którym naprzeciw siebie staną Ilia Topuria oraz Justin Gaethje. W drugiej tego wieczoru walce mistrzowskiej wystąpią z kolei Ciryl Gane oraz Alex Pereira, którzy zawalczą o tymczasowy pas kategorii ciężkiej.

Tymczasowa arena powstanie na terenie Trawnika Południowego Białego Domu. Na tym obszarze powstanie specjalna strefa dla kibiców licząca blisko pięć tysięcy miejsc. Dla kibiców, którzy nie dostaną się na teren wydarzenia przygotowano specjalną strefę z telebimami. Właściciel UFC Dana White, będący gorącym zwolennikiem prezydenta Trumpa, zadeklarował rozdanie około 85 tys. darmowych biletów na wspomnianą strefę.

Karol Nawrocki Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

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