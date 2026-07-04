Prawda o Szczęsnym wyszła na jaw. Taki jest, gdy w pobliżu nie ma kamer

Wojciech Szczęsny po celebracji dziesiątej rocznicy ślubu z Mariną Łuczenko-Szczęsną i urlopie w luksusowym kurorcie w Turcji przyleciał z małżonką do Polski, a konkretniej na północ kraju, gdzie odbywa się właśnie tegoroczna edycja Open'er Festival.

Choć jest to wielkie święto muzyki, na festiwalu nie zabrakło także wielkich fanów sportu. Jeden z nich dopatrzył w tłumie Wojciecha Szczęsnego i próbował się z nim skontaktować. Wszystkiemu przyglądał się dziennikarz "Rzeczpospolitej", Jacek Nizinkiewicz, który za pośrednictwem mediów społecznościowych ujawnić, jak piłkarz zachował się wobec młodego kibica.

"Mijam w namiocie na Open'erze Wojciecha Szczęsnego, którego za ogrodzeniem dostrzegł mały fan. Wojtek nie widział go, ale poproszony, czy nie wyszedłby ze strefy, poszedł do chłopczyka porozmawiać, podpisał mu wszystko i pozował do zdjęć. Szczęsny potrafi się zachować. Szacun!" - relacjonował na swoim profilu na platformie X.

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Wojciech Szczęsny przeszedł na sportową emeryturę. Na boisko wrócił po kilku miesiącach

Wojciech Szczęsny od 2024 roku jest zawodnikiem FC Barcelona. Do katalońskiego zespołu polski golkiper dołączył na krótko po przejściu na sportową emeryturę. Wcześniej przez kilka lat występował w barwach Juventusu. W swojej karierze grał jeszcze w Arsenalu, Brentfordzie i AS Roma.

W 2009 roku urodzony w Warszawie bramkarz zadebiutował w seniorskiej reprezentacji Polski w piłce nożnej. W barwach narodowych zadebiutował 18 listopada 2009 w spotkaniu z Kanadą (1:0), zastępując w drugiej połowie Tomasza Kuszczaka.

Na dwa lata przed zakończeniem kariery zachwycił podczas mistrzostw świata w Katarze. Wówczas obronił m.in. rzut karny wykonywany przez Lionela Messiego i zachwycił dziennikarzy oraz ekspertów z całego globu.

Później reprezentował jeszcze Polskę na mistrzostwach Europy w Niemczech. Na czempionacie wystąpił w w dwóch z trzech rozegranych przez kadrę meczach - w przegranych z Holandią (1:2) i Austrią (1:3).

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Wojciech Szczęsny GUILLERMO MARTINEZ / NurPhoto / NurPhoto via AFP East News

Wojciech Szczęsny AFP

Wojciech Szczęsny MATTHIEU MIRVILLE AFP





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